الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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29 د
عالم سبوتنيك
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1097393541.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T04:40+0000
2025-02-02T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت خمس طائرات دون طيار أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت،عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وساراتوف الروسية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.إعلام بريطاني: واشنطن ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
https://sarabic.ae/20250201/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-مدرسة-بمقاطعة-كورسك-في-جريمة-حرب-جديدة-1097391288.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل

04:40 GMT 02.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة دفاع جوي
منظومة دفاع جوي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت خمس طائرات دون طيار أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت،عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وساراتوف الروسية.
كما أعلن البيان: "دمرت القوات المناوبة لأسطول البحر الأسود، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، زورقًا مسيرًا كان متجهًا نحو جمهورية القرم".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف مدرسة بمقاطعة كورسك في جريمة حرب جديدة
أمس, 23:05 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
إعلام بريطاني: واشنطن ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا
"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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