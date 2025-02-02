https://sarabic.ae/20250202/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-5-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1097393541.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T04:40+0000
2025-02-02T04:40+0000
2025-02-02T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت خمس طائرات دون طيار أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت،عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وساراتوف الروسية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.إعلام بريطاني: واشنطن ترى أنه من الضروري إجراء انتخابات في أوكرانيا"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
https://sarabic.ae/20250201/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-مدرسة-بمقاطعة-كورسك-في-جريمة-حرب-جديدة-1097391288.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 5 طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مقاطعات خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت خمس طائرات دون طيار أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت،عن قيام قوات الدفاع الجوي
التابعة لها، بتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وساراتوف الروسية.
كما أعلن البيان: "دمرت القوات المناوبة لأسطول البحر الأسود، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، زورقًا مسيرًا كان متجهًا نحو جمهورية القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.