https://sarabic.ae/20250201/القوات-الروسية-تدمر-9-طائرات-دون-طيار-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا-في-البحر-الأسود-خلال-الليل-1097364598.html
القوات الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود خلال الليل
القوات الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت،عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وساراتوف الروسية. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T04:29+0000
2025-02-01T04:29+0000
2025-02-01T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية".وذكرت الوزارة أن "7 طائرات مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطغتي بيلغورود وساراتوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.أسير أوكراني يكشف عن أوامر بتصفية أهالي قرية في مقاطعة كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكشف-عن-تكتيك-جديد-لنقل-الإمدادات-جوا-فيديو-1097357319.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 9 طائرات مسيرة وزورقا مسيرا للقوات الأوكرانية في البحر الأسود خلال الليل
04:29 GMT 01.02.2025 (تم التحديث: 05:24 GMT 01.02.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت،عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وساراتوف الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية".
وذكرت الوزارة أن "7 طائرات مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطغتي بيلغورود وساراتوف".
وتابع البيان: "كما دمرت القوات المناوبة لأسطول البحر الأسود، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، زورقًا مسيرًا كان متجهًا نحو جمهورية القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.