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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكشف-عن-تكتيك-جديد-لنقل-الإمدادات-جوا-فيديو-1097357319.html
القوات الروسية تكشف عن تكتيك جديد لنقل الإمدادات جوا... فيديو
القوات الروسية تكشف عن تكتيك جديد لنقل الإمدادات جوا... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح قائد عسكري روسي، أن أطقم الطائرات من دون طيار من اللواء 88 للقوات الروسية، التي تعمل كجزء من مجموعة "الجنوب"، تستخدم بنشاط أنواعًا مختلفة من الطائرات من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T16:14+0000
2025-01-31T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف القائد العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، أنه "يتم التركيز بشكل كبير على الطائرات من دون طيار من مختلف التعديلات والأصناف، وبطبيعة الحال، نحن نتحول الآن إلى توصيل الطعام المسيرات".وأوضح أنه "في السابق قام طاقم الطائرات من دون طيار بإسقاط الحد الأدنى من المياه والأدوية باستخدام المسيرات من نوع "مافيك" إلى المجموعات الهجومية في المواقع الأمامية، لكن هذه الكمية لم تكن كافية واستغرقت هذه الكثير من الوقت".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، يوم أمس الخميس، أنه "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دبابة "تي -72 إم 1" أوكرانية".
https://sarabic.ae/20250131/روسيا-تكشف-عن-نجاح-تجارب-إطلاق-صواريخ-تسيركون-من-أعماق-البحار-1097347584.html
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روسيا

القوات الروسية تكشف عن تكتيك جديد لنقل الإمدادات جوا... فيديو

16:14 GMT 31.01.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي
الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik
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صرح قائد عسكري روسي، أن أطقم الطائرات من دون طيار من اللواء 88 للقوات الروسية، التي تعمل كجزء من مجموعة "الجنوب"، تستخدم بنشاط أنواعًا مختلفة من الطائرات من دون طيار، وتستخدم تكتيكات جديدة لتوصيل المؤن إلى المواقع الأمامية في تشاسوف يار.
وأضاف القائد العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، أنه "يتم التركيز بشكل كبير على الطائرات من دون طيار من مختلف التعديلات والأصناف، وبطبيعة الحال، نحن نتحول الآن إلى توصيل الطعام المسيرات".
وأوضح أنه "في السابق قام طاقم الطائرات من دون طيار بإسقاط الحد الأدنى من المياه والأدوية باستخدام المسيرات من نوع "مافيك" إلى المجموعات الهجومية في المواقع الأمامية، لكن هذه الكمية لم تكن كافية واستغرقت هذه الكثير من الوقت".
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
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12:06 GMT

ووفقا له، تم حل هذه المشكلة بمساعدة طائرات من دون طيار "FPV"، التي تتيح توصيل ما يصل إلى كيلوغرامين من المؤن إلى المواقع الأمامية في المرة الواحدة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، يوم أمس الخميس، أنه "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دبابة "تي -72 إم 1" أوكرانية".
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
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