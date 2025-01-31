https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكشف-عن-تكتيك-جديد-لنقل-الإمدادات-جوا-فيديو-1097357319.html
القوات الروسية تكشف عن تكتيك جديد لنقل الإمدادات جوا... فيديو
القوات الروسية تكشف عن تكتيك جديد لنقل الإمدادات جوا... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح قائد عسكري روسي، أن أطقم الطائرات من دون طيار من اللواء 88 للقوات الروسية، التي تعمل كجزء من مجموعة "الجنوب"، تستخدم بنشاط أنواعًا مختلفة من الطائرات من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T16:14+0000
2025-01-31T16:14+0000
2025-01-31T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف القائد العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، أنه "يتم التركيز بشكل كبير على الطائرات من دون طيار من مختلف التعديلات والأصناف، وبطبيعة الحال، نحن نتحول الآن إلى توصيل الطعام المسيرات".وأوضح أنه "في السابق قام طاقم الطائرات من دون طيار بإسقاط الحد الأدنى من المياه والأدوية باستخدام المسيرات من نوع "مافيك" إلى المجموعات الهجومية في المواقع الأمامية، لكن هذه الكمية لم تكن كافية واستغرقت هذه الكثير من الوقت".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، يوم أمس الخميس، أنه "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دبابة "تي -72 إم 1" أوكرانية".
https://sarabic.ae/20250131/روسيا-تكشف-عن-نجاح-تجارب-إطلاق-صواريخ-تسيركون-من-أعماق-البحار-1097347584.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تكشف عن تكتيك جديد لنقل الإمدادات جوا... فيديو
صرح قائد عسكري روسي، أن أطقم الطائرات من دون طيار من اللواء 88 للقوات الروسية، التي تعمل كجزء من مجموعة "الجنوب"، تستخدم بنشاط أنواعًا مختلفة من الطائرات من دون طيار، وتستخدم تكتيكات جديدة لتوصيل المؤن إلى المواقع الأمامية في تشاسوف يار.
وأضاف القائد العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، أنه "يتم التركيز بشكل كبير على الطائرات من دون طيار من مختلف التعديلات والأصناف، وبطبيعة الحال، نحن نتحول الآن إلى توصيل الطعام المسيرات".
وأوضح أنه "في السابق قام طاقم الطائرات من دون طيار بإسقاط الحد الأدنى من المياه والأدوية باستخدام المسيرات من نوع "مافيك" إلى المجموعات الهجومية في المواقع الأمامية، لكن هذه الكمية لم تكن كافية واستغرقت هذه الكثير من الوقت".
ووفقا له، تم حل هذه المشكلة بمساعدة طائرات من دون طيار "FPV"، التي تتيح توصيل ما يصل إلى كيلوغرامين من المؤن إلى المواقع الأمامية في المرة الواحدة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، يوم أمس الخميس، أنه "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دبابة "تي -72 إم 1" أوكرانية".