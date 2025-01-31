روسيا تكشف عن نجاح تجارب إطلاق صواريخ "تسيركون" من أعماق البحار
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image) قارب صواريخ صغير "مولنيا" (البرق) من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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صرح ألكسندر ليونوف، المدير العام لشركة "إن بي أو – ماشينوستروينيا"، أنه تم الانتهاء من إطلاق صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "تسيركون" ضمن الاختبارات من الغواصات، وتجري عملية وضع الصواريخ في الخدمة.
وقال ليونوف على هامش القراءات الأكاديمية حول رواد الفضاء، ردا على سؤال متى ستستأنف اختبارات الطيران لصواريخ كروز "تسيركون" من حاملة تحت الماء: "لقد أجرينا اختبارات ناجحة، هناك برنامج كامل لوضعها في الخدمة".
يعتبر "تسيركون" أول صاروخ كروز فرط صوتي يطلق من البحر في العالم، وتصل سرعة طيرانه إلى تسع سرعات صوتية.
و"تسيركون" هو صاروخ كروز روسي مضاد للسفن تفوق سرعته سرعة الصوت (3إم22)، وهو جزء من مجمع "تسيركون" (3ك22). وفي بداية عام 2023، اعتمد الجيش الروسي هذا الصاروخ.
الصاروخ قادر على قطع مسافة مئات الكيلومترات في غضون دقائق لإصابة الهدف.
ووفقا لبعض الخبراء، فإن "تسيركون" سيكون قادرا على تدمير أهداف في الولايات المتحدة خلال خمس دقائق. على سبيل المثال، يمكن أن تكون من بين هذه الأهداف مراكز صنع القرار المسؤولة عن إدارة أنظمة الصواريخ في أوروبا.
يتم تصنيف الخصائص الدقيقة للصاروخ على أنها سرية، والبيانات المتاحة هي تخمينات المحللين والتقديرات الأولية. ولذلك، تختلف المؤشرات أحيانًا عن بعضها بعضا باختلاف المصادر.
مدى الطيران: من 450 كم إلى أكثر من 1000 كم وحتى 1500 كم.
السرعة: أكثر من 9 ماخ (نحو 11000 كم/ساعة).
طول الصاروخ: نحو 9 أمتار.
وزن الصاروخ: نحو 400 كغ.
الرأس الحربي: شديد الانفجار. يمكن استخدام رأس حربي نووي.
الأهداف: بحرية وبرية.
مواقع الإطلاق: السفن والغواصات.