https://sarabic.ae/20250131/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1097346347.html
بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T11:30+0000
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واقترح الرئيس بوتين، خلال الاجتماع التنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مناقشة أحد جوانب العمل في مجال مكافحة الإرهاب.وقال الرئيس بوتين، في افتتاح الاجتماع: "اليوم سنلقي نظرة على جانب واحد من العمل في مكافحة الإرهاب، المتحدث ألكسندر فاسيليفيتش بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي".وحضر اللقاء أيضا رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، وأمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الخاص للرئيس لشؤون البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097345988.html
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روسيا, العالم
بوتين يعقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
11:30 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 31.01.2025)
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.
واقترح الرئيس بوتين، خلال الاجتماع التنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، مناقشة أحد جوانب العمل في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال الرئيس بوتين، في افتتاح الاجتماع: "اليوم سنلقي نظرة على جانب واحد من العمل في مكافحة الإرهاب، المتحدث ألكسندر فاسيليفيتش بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي".
وحضر اللقاء أيضا رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الرئاسة الروسية أنطون فاينو، وأمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، ومساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الخاص للرئيس لشؤون البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.
وفي وقت سابق من يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا عمليا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.