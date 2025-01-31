https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097345988.html

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك

القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية كبّدت قوات نظام كييف، خسائر جسيمة على محور كورسك. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T11:16+0000

2025-01-31T11:16+0000

2025-01-31T11:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغولوفكا وغونشاروفكا وجويفو غويفو، زاموستي، كازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روبانشينا، سفيردليكوفو ويوجني، وتم صد هجوم مضاد للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 270 عسكريا، وتم تدمير دبابتين و7 مركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة و28 مركبة، وعددا من المدافع، وتم تدمير 4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار للدفاع الجوي، ومحطة مضادة للبطاريات، ومركبة هندسية لإزالة العوائق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوفاسيليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097339287.html

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