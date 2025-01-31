https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097345988.html
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية كبّدت قوات نظام كييف، خسائر جسيمة على محور كورسك. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T11:16+0000
2025-01-31T11:16+0000
2025-01-31T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغولوفكا وغونشاروفكا وجويفو غويفو، زاموستي، كازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روبانشينا، سفيردليكوفو ويوجني، وتم صد هجوم مضاد للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 270 عسكريا، وتم تدمير دبابتين و7 مركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة و28 مركبة، وعددا من المدافع، وتم تدمير 4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار للدفاع الجوي، ومحطة مضادة للبطاريات، ومركبة هندسية لإزالة العوائق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوفاسيليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097339287.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية كبّدت قوات نظام كييف، خسائر جسيمة على محور كورسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغولوفكا وغونشاروفكا وجويفو غويفو، زاموستي، كازاتشيا لوكنيا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روبانشينا، سفيردليكوفو ويوجني، وتم صد هجوم مضاد للعدو".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 270 عسكريا، وتم تدمير دبابتين و7 مركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة و28 مركبة، وعددا من المدافع، وتم تدمير 4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار للدفاع الجوي، ومحطة مضادة للبطاريات، ومركبة هندسية لإزالة العوائق".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 56410 عسكريين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.