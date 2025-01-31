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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوفاسيليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097339287.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T09:40+0000
2025-01-31T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 25 إلى 31 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ثماني ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة الحيوية التي تضمن تشغيل الجيش الأوكراني الصناعي، فضلاً عن مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وأوضح البيان أنه نتيجة الضربات "تضررت مستودعات الأسلحة والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن التجميع ومواقع تخزين الطائرات دون طيار الهجومية ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع: "على مدار الأسبوع، واصلت وحدات من مجموعة القوات "الشمال" استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتم تحرير بلدة نيكولاييفو-داريينو. ألحقت الغارات الجوية والطائرات دون طيار ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات للدبابات والمركبات الآلية الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه خلال الأسبوع تمكن قوات "الشمال" "في اتجاه خاركوف باستهداف وحدات من المشاة وألوية الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة القوات الشمال 2200 عسكري، وتسع دبابات، و57 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك مركبة قتال مشاة من طراز برادلي أمريكية الصنع. تم تدمير 144 مركبة و22 مدفعا ميدانيا و13 محطة حرب إلكترونية وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية".وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدات زيلنويي ونوفوليزافيتوفكا ونوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4000 عسكري، وعددا من المركبات القتالية، وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".وتابع: "نتيجة العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، تم تحرير قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. وتم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية. وخسر العدو أكثر من 2425عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، ودبابتين و22 مركبة قتالية مدرعة،و6 محطات حرب إلكترونية و11 مستودع ذخيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1445وعددا من المدافع، وتم تدمير وثلاث محطات حرب إلكترونية و11 مستودع ذخيرة".وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، تم تحرير قرية فيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خسر العدو أكثر من 1015 عسكريًا وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين قتاليتين و16 سيارة وعددا من المدافع".
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:40 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 31.01.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "في الفترة من 25 إلى 31 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ثماني ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ما أسفر عن تدمير منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة الحيوية التي تضمن تشغيل الجيش الأوكراني الصناعي، فضلاً عن مرافق المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وأوضح البيان أنه نتيجة الضربات "تضررت مستودعات الأسلحة والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن التجميع ومواقع تخزين الطائرات دون طيار الهجومية ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "على مدار الأسبوع، واصلت وحدات من مجموعة القوات "الشمال" استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتم تحرير بلدة نيكولاييفو-داريينو. ألحقت الغارات الجوية والطائرات دون طيار ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات للدبابات والمركبات الآلية الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه خلال الأسبوع تمكن قوات "الشمال" "في اتجاه خاركوف باستهداف وحدات من المشاة وألوية الهجوم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة القوات الشمال 2200 عسكري، وتسع دبابات، و57 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك مركبة قتال مشاة من طراز برادلي أمريكية الصنع. تم تدمير 144 مركبة و22 مدفعا ميدانيا و13 محطة حرب إلكترونية وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية".
وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدات زيلنويي ونوفوليزافيتوفكا ونوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4000 عسكري، وعددا من المركبات القتالية، وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".
وتابع: "نتيجة العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، تم تحرير قرية دفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. وتم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية. وخسر العدو أكثر من 2425عسكريًا، وعددا من المدافع الميدانية، ودبابتين و22 مركبة قتالية مدرعة،و6 محطات حرب إلكترونية و11 مستودع ذخيرة".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1445وعددا من المدافع، وتم تدمير وثلاث محطات حرب إلكترونية و11 مستودع ذخيرة".
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، تم تحرير قرية فيليكا نوفوسولكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خسر العدو أكثر من 1015 عسكريًا وأربع دبابات ومركبتين مدرعتين قتاليتين و16 سيارة وعددا من المدافع".
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