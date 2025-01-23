https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تحرر-قرية-سولينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097067273.html

القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T09:50+0000

2025-01-23T09:50+0000

2025-01-23T10:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأوضحت الوزارة: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 570عسكريًا، و4 مركبات قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 530عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين وعربات قتال مدرعة وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودع ذخيرة".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 280 جنديًا وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 144 منطقة".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 29 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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