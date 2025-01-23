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القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تقضي-على-مرتزق-ياباني-في-مقاطعة-زابوروجيه--1097065619.html
القوات الروسية تقضي على مرتزق ياباني في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تقضي على مرتزق ياباني في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية قامت بتصفية مرتزق ياباني في مدينة غوليابول... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T09:00+0000
2025-01-23T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف: "وفقا للمعلومات العملياتية المتاحة، تمت تصفية ضابط مرتزق من القوات الخاصة اليابانية كوتو أونو في غوليابول. ستكون هذه الحادثة مرة أخرى درسًا لكل من يقرر القدوم إلى أرضنا بالسيف في المستقبل".وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع" وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.واعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيئ، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250121/مصدر-الجيش-الروسي-يوجه-ضربة-قاسية-لتجمع-ضخم-للقوات-الأوكرانية----1096992796.html
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القوات الروسية تقضي على مرتزق ياباني في مقاطعة زابوروجيه

09:00 GMT 23.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية قامت بتصفية مرتزق ياباني في مدينة غوليابول التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية على خط الجبهة في زابوروجيه.
وقال روغوف: "وفقا للمعلومات العملياتية المتاحة، تمت تصفية ضابط مرتزق من القوات الخاصة اليابانية كوتو أونو في غوليابول. ستكون هذه الحادثة مرة أخرى درسًا لكل من يقرر القدوم إلى أرضنا بالسيف في المستقبل".
وذكر أن المرتزق الياباني قتل نتيجة ضربة دقيقة نفذتها القوات الروسية على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع" وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
واعترف أولئك الذين جاءوا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات بأن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيئ، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية لتجمع ضخم للقوات الأوكرانية
21 يناير, 08:03 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
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