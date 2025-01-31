https://sarabic.ae/20250131/صد-هجوم-أوكراني-واسع-في-مقاطعة-روستوف-الروسية-وتدمر-25-طائرة-مسيرة-1097330114.html
صد هجوم أوكراني واسع وتدمير 25 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف الروسية
صد هجوم أوكراني واسع وتدمير 25 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سلوستار، صباح اليوم الجمعة، قوات الدفاع الجوي صدت هجومًا جويًا واسع النطاق في المقاطعة في ساعة متأخرة من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T03:38+0000
2025-01-31T03:38+0000
2025-01-31T03:43+0000
روسيا
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وقال سلوستار في قناته على تطبيق تيليغرام: "هذه الليلة، قامت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة روستوف بالتصدي لهجوم جوي مكثف من العدو"، مشيرا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية من خدمات الطوارئ، لم تسجل أي إصابات.وأضاف: "تم تدمير 25 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة تشمل روستوف، وتاغانروغ، وشاختي، ونوفوشتاختينسك، وأزوف، وتشيرتكوفسك، وأوكتوبرسكي، وطاراسوفو، وكراسنوصولينسك، وميلييروفو، وزيرنوجرادسكي".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250121/الدفاع-الجوي-الروسي-في-مقاطعة-روستوف-يدمر-12-طائرة-مسيرة-خلال-الليل-1096990586.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
صد هجوم أوكراني واسع وتدمير 25 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف الروسية
03:38 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 03:43 GMT 31.01.2025)
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سلوستار، صباح اليوم الجمعة، قوات الدفاع الجوي صدت هجومًا جويًا واسع النطاق في المقاطعة في ساعة متأخرة من الليل، حيث تم تدمير 25 طائرة مسيرة .
وقال سلوستار في قناته على تطبيق تيليغرام: "هذه الليلة، قامت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة روستوف بالتصدي لهجوم جوي مكثف من العدو"، مشيرا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية من خدمات الطوارئ، لم تسجل أي إصابات.
وأضاف: "تم تدمير 25 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة تشمل روستوف، وتاغانروغ، وشاختي، ونوفوشتاختينسك، وأزوف، وتشيرتكوفسك، وأوكتوبرسكي، وطاراسوفو، وكراسنوصولينسك، وميلييروفو، وزيرنوجرادسكي".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.