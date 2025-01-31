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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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23 د
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/صد-هجوم-أوكراني-واسع-في-مقاطعة-روستوف-الروسية-وتدمر-25-طائرة-مسيرة-1097330114.html
صد هجوم أوكراني واسع وتدمير 25 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف الروسية
صد هجوم أوكراني واسع وتدمير 25 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سلوستار، صباح اليوم الجمعة، قوات الدفاع الجوي صدت هجومًا جويًا واسع النطاق في المقاطعة في ساعة متأخرة من... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T03:38+0000
2025-01-31T03:43+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال سلوستار في قناته على تطبيق تيليغرام: "هذه الليلة، قامت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة روستوف بالتصدي لهجوم جوي مكثف من العدو"، مشيرا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية من خدمات الطوارئ، لم تسجل أي إصابات.وأضاف: "تم تدمير 25 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة تشمل روستوف، وتاغانروغ، وشاختي، ونوفوشتاختينسك، وأزوف، وتشيرتكوفسك، وأوكتوبرسكي، وطاراسوفو، وكراسنوصولينسك، وميلييروفو، وزيرنوجرادسكي".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250121/الدفاع-الجوي-الروسي-في-مقاطعة-روستوف-يدمر-12-طائرة-مسيرة-خلال-الليل-1096990586.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

صد هجوم أوكراني واسع وتدمير 25 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف الروسية

03:38 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 03:43 GMT 31.01.2025)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سلوستار، صباح اليوم الجمعة، قوات الدفاع الجوي صدت هجومًا جويًا واسع النطاق في المقاطعة في ساعة متأخرة من الليل، حيث تم تدمير 25 طائرة مسيرة .
وقال سلوستار في قناته على تطبيق تيليغرام: "هذه الليلة، قامت قوات الدفاع الجوي في مقاطعة روستوف بالتصدي لهجوم جوي مكثف من العدو"، مشيرا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية من خدمات الطوارئ، لم تسجل أي إصابات.
خبير روسي في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 12 طائرة مسيرة في مقاطعة روستوف
21 يناير, 04:31 GMT
وأضاف: "تم تدمير 25 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة تشمل روستوف، وتاغانروغ، وشاختي، ونوفوشتاختينسك، وأزوف، وتشيرتكوفسك، وأوكتوبرسكي، وطاراسوفو، وكراسنوصولينسك، وميلييروفو، وزيرنوجرادسكي".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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