https://sarabic.ae/20250201/أوغون-سلاح-روسي-يحول-شواطئ-العدو-إلى-جحيم-1097389771.html
"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الخارقة التي تحدد أهدافها في البر والبحر والجو وفقا لطبيعة المهام القتالية وظروف المعركة. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T20:55+0000
2025-02-01T20:55+0000
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وبينما يتم تطوير أنظمة قتالية يمكنها العمل بصورة مستقلة، فإن هناك أنظمة قتالية أخرى يرتبط استخدامها بالمنصات الحاملة لها ومنها قاذفات اللهب "أوغون" أو "إيه - 22"، التي يتم تثبيتها على متن السفن الحربية.وطورت روسيا هذا السلاح لاستخدامه على متن سفن الإنزال، التي تعمل بالقرب من الشاطئ، حيث يستطيع تحويل السواحل المستهدفة إلى قطعة من اللهب في وقت قصير يحرم قوات العدو من استهداف السفينة الحاملة لهذه المنظومة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.كما يمكن استخدامه أيضا ضد أهداف بحرية ثابتة أو متحركة لتعطيل عملها أو تدميرها بصورة كاملة، وفقا لظروف القتال.المواصفات الفنيةويمثل هذا السلاح أحد الأسلحة الروسية الخارقة التي يمكنها إصابة الأهداف المعادية بقوة نيرانية هائلة، وهو يمثل نسخة بحرية من أنظمة قتالية أخرى لا تستطيع العمل في تلك المنطقة.
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https://sarabic.ae/20190219/عرض-النظام-الصاروخي-البحري-المعقد-بانتسير-آيدكس-1039158315.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الخارقة التي تحدد أهدافها في البر والبحر والجو وفقا لطبيعة المهام القتالية وظروف المعركة.
وبينما يتم تطوير أنظمة قتالية يمكنها العمل بصورة مستقلة، فإن هناك أنظمة قتالية
أخرى يرتبط استخدامها بالمنصات الحاملة لها ومنها قاذفات اللهب "أوغون" أو "إيه - 22"، التي يتم تثبيتها على متن السفن الحربية.
وطورت روسيا هذا السلاح لاستخدامه على متن سفن الإنزال، التي تعمل بالقرب من الشاطئ، حيث يستطيع تحويل السواحل المستهدفة إلى قطعة من اللهب في وقت قصير يحرم قوات العدو من استهداف السفينة الحاملة لهذه المنظومة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
كما يمكن استخدامه أيضا ضد أهداف بحرية ثابتة أو متحركة لتعطيل عملها أو تدميرها بصورة كاملة، وفقا لظروف القتال.
زمن الاستجابة للتهديد
: 8 ثوان من وقت رصد الهدف.
وزن المنظومة بالذخيرة: 2.6 طن.
مدى تدمير الهدف: يتراوح بين 800 و4500 متر.
وزن الرأس الحربي: 5.6 كغ.
19 فبراير 2019, 08:53 GMT
ويمثل هذا السلاح أحد الأسلحة الروسية
الخارقة التي يمكنها إصابة الأهداف المعادية بقوة نيرانية هائلة، وهو يمثل نسخة بحرية من أنظمة قتالية أخرى لا تستطيع العمل في تلك المنطقة.