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"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الخارقة التي تحدد أهدافها في البر والبحر والجو وفقا لطبيعة المهام القتالية وظروف المعركة. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T20:55+0000
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وبينما يتم تطوير أنظمة قتالية يمكنها العمل بصورة مستقلة، فإن هناك أنظمة قتالية أخرى يرتبط استخدامها بالمنصات الحاملة لها ومنها قاذفات اللهب "أوغون" أو "إيه - 22"، التي يتم تثبيتها على متن السفن الحربية.وطورت روسيا هذا السلاح لاستخدامه على متن سفن الإنزال، التي تعمل بالقرب من الشاطئ، حيث يستطيع تحويل السواحل المستهدفة إلى قطعة من اللهب في وقت قصير يحرم قوات العدو من استهداف السفينة الحاملة لهذه المنظومة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.كما يمكن استخدامه أيضا ضد أهداف بحرية ثابتة أو متحركة لتعطيل عملها أو تدميرها بصورة كاملة، وفقا لظروف القتال.المواصفات الفنيةويمثل هذا السلاح أحد الأسلحة الروسية الخارقة التي يمكنها إصابة الأهداف المعادية بقوة نيرانية هائلة، وهو يمثل نسخة بحرية من أنظمة قتالية أخرى لا تستطيع العمل في تلك المنطقة.
https://sarabic.ae/20230803/شتيل--1-نظام-دفاع-جوي-روسي-لحماية-السفن-الحربية-في-عرض-البحر-1079748309.html
https://sarabic.ae/20230830/المشروع---21810-سفينة-إنزال-روسية-لمهام-الهجوم-الساحلي-1080558280.html
https://sarabic.ae/20190219/عرض-النظام-الصاروخي-البحري-المعقد-بانتسير-آيدكس-1039158315.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"أوغون"... سلاح روسي يحول شواطئ العدو إلى جحيم

20:55 GMT 01.02.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقاذف لهب روسي
قاذف لهب روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik
/
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تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الخارقة التي تحدد أهدافها في البر والبحر والجو وفقا لطبيعة المهام القتالية وظروف المعركة.
وبينما يتم تطوير أنظمة قتالية يمكنها العمل بصورة مستقلة، فإن هناك أنظمة قتالية أخرى يرتبط استخدامها بالمنصات الحاملة لها ومنها قاذفات اللهب "أوغون" أو "إيه - 22"، التي يتم تثبيتها على متن السفن الحربية.
سفينة صواريخ موجهة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
"شتيل – 1"... نظام دفاع جوي روسي لحماية السفن الحربية في عرض البحر
3 أغسطس 2023, 09:40 GMT
وطورت روسيا هذا السلاح لاستخدامه على متن سفن الإنزال، التي تعمل بالقرب من الشاطئ، حيث يستطيع تحويل السواحل المستهدفة إلى قطعة من اللهب في وقت قصير يحرم قوات العدو من استهداف السفينة الحاملة لهذه المنظومة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
كما يمكن استخدامه أيضا ضد أهداف بحرية ثابتة أو متحركة لتعطيل عملها أو تدميرها بصورة كاملة، وفقا لظروف القتال.
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
"المشروع - 21810"... سفينة إنزال روسية لمهام الهجوم الساحلي
30 أغسطس 2023, 14:36 GMT

المواصفات الفنية

زمن الاستجابة للتهديد: 8 ثوان من وقت رصد الهدف.
وزن المنظومة بالذخيرة: 2.6 طن.
وزن الذخيرة فقط: 600 كغ.
مدى الرصد: 300 كلم.
مدى تدمير الهدف: يتراوح بين 800 و4500 متر.
عيار القذائف: 140 مم.
وزن القذيفة: 27.5 كغ.
طول القذيفة: 112.5 سم.
وزن الرأس الحربي: 5.6 كغ.
نسخة بحرية لوسيلة الدفاع الجوي بانتسير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2019
عرض النظام الصاروخي البحري المعقد "بانتسير" لأول مرة في "آيدكس"
19 فبراير 2019, 08:53 GMT
ويمثل هذا السلاح أحد الأسلحة الروسية الخارقة التي يمكنها إصابة الأهداف المعادية بقوة نيرانية هائلة، وهو يمثل نسخة بحرية من أنظمة قتالية أخرى لا تستطيع العمل في تلك المنطقة.
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