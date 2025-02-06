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القوات الروسية تحبط 8 هجمات مضادة من قبل قوات نظام كييف في مقاطعة كورسك
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250206/السفير-الروسي-لدى-فرنسا-دعوة-زيلينسكي-لإرسال-200-ألف-جندي-إلى-أوكرانيا-غير-واقعية-1097545322.html
السفير الروسي لدى فرنسا: دعوة زيلينسكي لإرسال 200 ألف جندي إلى أوكرانيا غير واقعية
السفير الروسي لدى فرنسا: دعوة زيلينسكي لإرسال 200 ألف جندي إلى أوكرانيا غير واقعية
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي لدى فرنسا، أليكسي ميشكوف، اليوم الخميس، أن الغرب غير قادر على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لأنها وصلت إلى الحد الأقصى لقدراته، وأن... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T18:00+0000
2025-02-06T18:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميشكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حالة ضعف الدعم الأمريكي: "بالطبع، عندما أعلن زيلينسكي، المنتهية صلاحياته (الذي انتهت صلاحياته الرئاسية في مايو/ أيار 2024) عن 200 ألف عسكري، فهذا ببساطة غير واقعي، لن يجمعهم أحد. إذا تحدثنا بجدية، فقد قدّموا كل ما يملكون فعليا. وإن أعداد ما يسمى بالمرتزقة، وهم ليسوا مرتزقة، هم في الغالب عسكريون من وحدات نظامية، ربما هذا هو الحد الأقصى الذي وصل إليه الغرب بالفعل".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20250206/صندوق-النقد-الدولي-نراقب-التصرفات-الأمريكية-بعد-حل-يو-إس-أيد-وتأثيره-على-دعم-أوكرانيا-1097543254.html
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روسيا

السفير الروسي لدى فرنسا: دعوة زيلينسكي لإرسال 200 ألف جندي إلى أوكرانيا غير واقعية

18:00 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أعلن السفير الروسي لدى فرنسا، أليكسي ميشكوف، اليوم الخميس، أن الغرب غير قادر على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لأنها وصلت إلى الحد الأقصى لقدراته، وأن دعوة فلاديمير زيلينسكي، لإرسال 200 ألف "عسكري لحفظ سلام" إلى أوكرانيا، غير واقعية.
وقال ميشكوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حالة ضعف الدعم الأمريكي: "بالطبع، عندما أعلن زيلينسكي، المنتهية صلاحياته (الذي انتهت صلاحياته الرئاسية في مايو/ أيار 2024) عن 200 ألف عسكري، فهذا ببساطة غير واقعي، لن يجمعهم أحد. إذا تحدثنا بجدية، فقد قدّموا كل ما يملكون فعليا. وإن أعداد ما يسمى بالمرتزقة، وهم ليسوا مرتزقة، هم في الغالب عسكريون من وحدات نظامية، ربما هذا هو الحد الأقصى الذي وصل إليه الغرب بالفعل".
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
صندوق النقد الدولي: نراقب التصرفات الأمريكية بعد حل "يو إس أيد" وتأثيره على دعم أوكرانيا
17:02 GMT
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
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