https://sarabic.ae/20250206/صندوق-النقد-الدولي-نراقب-التصرفات-الأمريكية-بعد-حل-يو-إس-أيد-وتأثيره-على-دعم-أوكرانيا-1097543254.html
صندوق النقد الدولي: نراقب التصرفات الأمريكية بعد حل "يو إس أيد" وتأثيره على دعم أوكرانيا
صندوق النقد الدولي: نراقب التصرفات الأمريكية بعد حل "يو إس أيد" وتأثيره على دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، بأن الصندوق يراقب عن كثب تصرفات السلطات الأمريكية، بما في ذلك تعليق المساعدات الخارجية والإجراءات ضد... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T17:02+0000
2025-02-06T17:02+0000
2025-02-06T17:02+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103607/56/1036075651_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6207fb6ba5d33fca75d5d292ab0e0931.jpg
وقالت كوزاك، في مؤتمر صحفي، تعليقا على تأثير إجراءات واشنطن على دعم لأوكرانيا ودول أخرى: "نتابع عن كثب الإعلانات والأحداث. فيما يتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من السابق لأوانه في هذه المرحلة تقييم التأثير الدقيق على البلدان التي تدعمها. سننتظر الوضوح بشأن الخطوات التالية، بما في ذلك أي تغييرات في نطاق أنشطة الوكالة الأمريكية".ووصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها "منظمة إجرامية، ويجب أن تموت"، وذلك في منشور على منصة "إكس"، إذ ذكر أن الوكالة كانت "عش الثعابين الماركسيين اليساريين الراديكاليين، الذين يكرهون أمريكا"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250206/إعلام-غربي-تجميد-مساعدات-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-يهدد-أمن-الطاقة-في-أوكرانيا-1097542199.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103607/56/1036075651_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_eaeb84f395cc7f3bd28e6db0af27a54e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
صندوق النقد الدولي: نراقب التصرفات الأمريكية بعد حل "يو إس أيد" وتأثيره على دعم أوكرانيا
ذكرت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، بأن الصندوق يراقب عن كثب تصرفات السلطات الأمريكية، بما في ذلك تعليق المساعدات الخارجية والإجراءات ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، فيما يتعلق بتأثيرها على الدعم لأوكرانيا، على حد قولها.
وقالت كوزاك، في مؤتمر صحفي، تعليقا على تأثير إجراءات واشنطن على دعم لأوكرانيا ودول أخرى: "نتابع عن كثب الإعلانات والأحداث. فيما يتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من السابق لأوانه في هذه المرحلة تقييم التأثير الدقيق على البلدان التي تدعمها. سننتظر الوضوح بشأن الخطوات التالية، بما في ذلك أي تغييرات في نطاق أنشطة الوكالة الأمريكية".
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تلقت أوكرانيا 27.2 % من جميع أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تعرضت أعمالها لانتقادات حادة من قبل القيادة الجديدة في واشنطن، حسبما اكتشفت "سبوتنيك"، بناء على تحليل بيانات من بوابة "فورين أسيستانس" الأمريكية.
وعيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية ماركو روبيو، رئيسا بالوكالة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي بدوره أبلغ الكونغرس بمراجعة المساعدات الخارجية للوكالة.
ووصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنها "منظمة إجرامية، ويجب أن تموت"، وذلك في منشور على منصة "إكس"، إذ ذكر أن الوكالة كانت "عش الثعابين الماركسيين اليساريين الراديكاليين، الذين يكرهون أمريكا"، على حد قوله.