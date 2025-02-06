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إعلام غربي: تجميد مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد أمن الطاقة في أوكرانيا
إعلام غربي: تجميد مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد أمن الطاقة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية غربية، أن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، يعتقدون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد المساعدات للدول الأخرى في إطار برامج... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T16:02+0000
2025-02-06T16:02+0000
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وذكرت بوابة "سيمافور"، نقلا عن كبار ممثلي الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، أن" تجميد إدارة ترامب لتمويل المساعدات الخارجية يشكل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة في أوكرانيا".وذكرت البوابة، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن"إمدادات معدات الطاقة الطارئة عالقة في بولندا، ومئات المغتربين الذين كُلفوا بتنفيذها يغادرون أوكرانيا، لأنهم لا يستطيعون العمل من دون تمويل وإشراف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة أمريكية، أن تعليق المساعدات من قبل السلطات الأمريكية، من المحتمل أن يجمد تمويل أوكرانيا لشراء الأسلحة الأمريكية. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات ليست المصدر الوحيد لإمداد كييف بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20250206/كيف-تتسبب-العقوبات-المناهضة-لروسيا-بإعاقة-برنامج-الأغذية-العالمي؟----1097539493.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام غربي: تجميد مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد أمن الطاقة في أوكرانيا

16:02 GMT 06.02.2025
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
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ذكرت مصادر إعلامية غربية، أن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، يعتقدون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد المساعدات للدول الأخرى في إطار برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة في أوكرانيا.
وذكرت بوابة "سيمافور"، نقلا عن كبار ممثلي الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، أن" تجميد إدارة ترامب لتمويل المساعدات الخارجية يشكل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة في أوكرانيا".

ووفقا للبوابة، خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما لا يقل عن 800 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك لشراء وتسليم المحولات وكابلات الطاقة والمولدات التي تعمل الغاز وغيرها من المعدات.

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14:52 GMT
وذكرت البوابة، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن"إمدادات معدات الطاقة الطارئة عالقة في بولندا، ومئات المغتربين الذين كُلفوا بتنفيذها يغادرون أوكرانيا، لأنهم لا يستطيعون العمل من دون تمويل وإشراف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

ووقّع ترامب مرسوما بتعليق المساعدة الإنمائية للدول الأخرى لمدة 90 يوما، لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة أمريكية، أن تعليق المساعدات من قبل السلطات الأمريكية، من المحتمل أن يجمد تمويل أوكرانيا لشراء الأسلحة الأمريكية. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات ليست المصدر الوحيد لإمداد كييف بالأسلحة.
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