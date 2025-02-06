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كيف تتسبب العقوبات المناهضة لروسيا بإعاقة برنامج الأغذية العالمي؟

كيف تتسبب العقوبات المناهضة لروسيا بإعاقة برنامج الأغذية العالمي؟

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مكتب الاتصال لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (فاو) في روسيا، أوليغ كوبياكوف، اليوم الخميس، أن العقوبات المناهضة لروسيا منعت تحويل ملايين... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T14:52+0000

2025-02-06T14:52+0000

2025-02-06T14:52+0000

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وقال كوبياكوف لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لفرع المنظمة والذكرى السنوية الثمانين القادمة للمنظمة، إن روسيا وعلى الرغم من التحديات، واصلت برامج المساعدات الثنائية، بما في ذلك تسليم 200 ألف طن من القمح إلى ست دول أفريقية، مضيفًا أن مساهمة البلاد من القمح في هذه الدول بلغت 6-23% من عجز سوق الحبوب.وأضاف كوبياكوف: "إن روسيا مساهم مهم في برنامج الأغذية العالمي، والعقوبات المفروضة على المعاملات المالية لم تسمح العام الماضي بتحويل مساهمات روسية مهمة للغاية تبلغ عشرات الملايين من الدولارات إلى حساب برنامج الأغذية العالمي. وحُرم عدة آلاف، وربما مئات الآلاف من الناس، من المساعدات الغذائية بسبب هذا العامل".وتابع كوبياكوف: "إن روسيا تلعب دورًا نشطًا في وضع الاستراتيجية والتدابير العملية الرامية إلى تقديم المساعدة الفنية أيضًا إلى البلدان الأفريقية، وإنشاء قاعدة علمية وتنسيق النهج السياسي لمساعدة البلدان الأفريقية هي مهمة بالغة الأهمية. علاوة على ذلك، فإننا في منظمة الأغذية والزراعة نتابع الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لإنشاء منصة دائمة للحوار مع أفريقيا".وفي ذات السياق، قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأغذية والزراعة، ديلارا رافيلوفا بوروفيك، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا" في المؤتمر الصحفي، إن برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع بسبب العقوبات تلقي مساهمة روسيا في حسابه لأن الأموال مجمدة في البنوك الأمريكية، وهو ما يسيّس المساعدات الإنسانية وينتهك المبادئ الدولية.وقالت رافيلوفا بوروفيك: "من وجهة نظرنا، إنه وضع مجنون تمامًا لأن هذا يشبه تسييس المساعدات الإنسانية، ليس من جانب برنامج الأغذية العالمي، ولكن من جانب البلدان التي تستخدم العقوبات ضد بلدي (روسيا) لوقف العمل الإنساني. من وجهة نظرنا، هذا انتهاك مطلق لمبادئ المساعدات الإنسانية الدولية".وأضافت رافيلوفا بوروفيك أن المشكلة تتجاوز برنامج الأغذية العالمي وتؤثر على العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، مثل "اليونيسيف" و"الفاو"، وحثت على إعطاء الأولوية لحل تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.وخلصت المسؤولة: "لكن هذا ليس سرا أن برنامج المساهمة هذا، ليس فقط لميزانية برنامج الأغذية العالمي، هو نفس المشكلة مع العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى وليس فقط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو غيره، هذه منظمات إنسانية، وخاصة مثل "اليونيسيف"، ومثل "الفاو"، ومثل برنامج الأغذية العالمي، وغيرها الكثير. لذلك فإن مهمتنا هي وضع هذه المشكلة في طليعة الأجندة الدولية".كيف دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الثورات الملونة وما حقيقة دورها؟إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا

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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, برنامج الأغذية العالمي, مشروع الفاو, يونيسيف, يونيسيف, اليونيسيف, الأخبار