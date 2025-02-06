كيف تتسبب العقوبات المناهضة لروسيا بإعاقة برنامج الأغذية العالمي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250206/كيف-تتسبب-العقوبات-المناهضة-لروسيا-بإعاقة-برنامج-الأغذية-العالمي؟----1097539493.html
كيف تتسبب العقوبات المناهضة لروسيا بإعاقة برنامج الأغذية العالمي؟
كيف تتسبب العقوبات المناهضة لروسيا بإعاقة برنامج الأغذية العالمي؟
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مكتب الاتصال لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (فاو) في روسيا، أوليغ كوبياكوف، اليوم الخميس، أن العقوبات المناهضة لروسيا منعت تحويل ملايين... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T14:52+0000
2025-02-06T14:52+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
برنامج الأغذية العالمي
مشروع الفاو
يونيسيف
يونيسيف
اليونيسيف
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101338/89/1013388904_0:94:3140:1860_1920x0_80_0_0_ad3bfc77dce33b869f41051f3337981c.jpg
وقال كوبياكوف لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لفرع المنظمة والذكرى السنوية الثمانين القادمة للمنظمة، إن روسيا وعلى الرغم من التحديات، واصلت برامج المساعدات الثنائية، بما في ذلك تسليم 200 ألف طن من القمح إلى ست دول أفريقية، مضيفًا أن مساهمة البلاد من القمح في هذه الدول بلغت 6-23% من عجز سوق الحبوب.وأضاف كوبياكوف: "إن روسيا مساهم مهم في برنامج الأغذية العالمي، والعقوبات المفروضة على المعاملات المالية لم تسمح العام الماضي بتحويل مساهمات روسية مهمة للغاية تبلغ عشرات الملايين من الدولارات إلى حساب برنامج الأغذية العالمي. وحُرم عدة آلاف، وربما مئات الآلاف من الناس، من المساعدات الغذائية بسبب هذا العامل".وتابع كوبياكوف: "إن روسيا تلعب دورًا نشطًا في وضع الاستراتيجية والتدابير العملية الرامية إلى تقديم المساعدة الفنية أيضًا إلى البلدان الأفريقية، وإنشاء قاعدة علمية وتنسيق النهج السياسي لمساعدة البلدان الأفريقية هي مهمة بالغة الأهمية. علاوة على ذلك، فإننا في منظمة الأغذية والزراعة نتابع الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لإنشاء منصة دائمة للحوار مع أفريقيا".وفي ذات السياق، قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأغذية والزراعة، ديلارا رافيلوفا بوروفيك، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا" في المؤتمر الصحفي، إن برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع بسبب العقوبات تلقي مساهمة روسيا في حسابه لأن الأموال مجمدة في البنوك الأمريكية، وهو ما يسيّس المساعدات الإنسانية وينتهك المبادئ الدولية.وقالت رافيلوفا بوروفيك: "من وجهة نظرنا، إنه وضع مجنون تمامًا لأن هذا يشبه تسييس المساعدات الإنسانية، ليس من جانب برنامج الأغذية العالمي، ولكن من جانب البلدان التي تستخدم العقوبات ضد بلدي (روسيا) لوقف العمل الإنساني. من وجهة نظرنا، هذا انتهاك مطلق لمبادئ المساعدات الإنسانية الدولية".وأضافت رافيلوفا بوروفيك أن المشكلة تتجاوز برنامج الأغذية العالمي وتؤثر على العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، مثل "اليونيسيف" و"الفاو"، وحثت على إعطاء الأولوية لحل تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.وخلصت المسؤولة: "لكن هذا ليس سرا أن برنامج المساهمة هذا، ليس فقط لميزانية برنامج الأغذية العالمي، هو نفس المشكلة مع العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى وليس فقط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو غيره، هذه منظمات إنسانية، وخاصة مثل "اليونيسيف"، ومثل "الفاو"، ومثل برنامج الأغذية العالمي، وغيرها الكثير. لذلك فإن مهمتنا هي وضع هذه المشكلة في طليعة الأجندة الدولية".كيف دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الثورات الملونة وما حقيقة دورها؟إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا
https://sarabic.ae/20250205/خبير-روسيا-تعتمد-على-نفسها-في-مواجهة-الغرب-وتحقق-إنجازات-كبيرة-1097501600.html
https://sarabic.ae/20241216/الأغذية-العالمي-يحذر-من-أزمة-كبرى-تهدد-ملايين-البشر-1095841532.html
https://sarabic.ae/20240724/الأمم-المتحدة-1-من-بين-كل-11-شخصا-عانى-من-الجوع-في-2023-1091099672.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101338/89/1013388904_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_2c7d86a4a60746b68bb7c1347502ba84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, برنامج الأغذية العالمي, مشروع الفاو, يونيسيف, يونيسيف, اليونيسيف, الأخبار
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, برنامج الأغذية العالمي, مشروع الفاو, يونيسيف, يونيسيف, اليونيسيف, الأخبار

كيف تتسبب العقوبات المناهضة لروسيا بإعاقة برنامج الأغذية العالمي؟

14:52 GMT 06.02.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا والاتحاد الأوروبي
علم روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس مكتب الاتصال لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة (فاو) في روسيا، أوليغ كوبياكوف، اليوم الخميس، أن العقوبات المناهضة لروسيا منعت تحويل ملايين الدولارات من المساهمات الروسية لبرنامج الغذاء العالمي، مما ترك الآلاف من الناس دون مساعدات غذائية.
وقال كوبياكوف لوكالة "سبوتنيك أفريقيا"، في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لفرع المنظمة والذكرى السنوية الثمانين القادمة للمنظمة، إن روسيا وعلى الرغم من التحديات، واصلت برامج المساعدات الثنائية، بما في ذلك تسليم 200 ألف طن من القمح إلى ست دول أفريقية، مضيفًا أن مساهمة البلاد من القمح في هذه الدول بلغت 6-23% من عجز سوق الحبوب.
وأضاف كوبياكوف: "إن روسيا مساهم مهم في برنامج الأغذية العالمي، والعقوبات المفروضة على المعاملات المالية لم تسمح العام الماضي بتحويل مساهمات روسية مهمة للغاية تبلغ عشرات الملايين من الدولارات إلى حساب برنامج الأغذية العالمي. وحُرم عدة آلاف، وربما مئات الآلاف من الناس، من المساعدات الغذائية بسبب هذا العامل".

كما أشار كوبياكوف إلى أنه في الوقت نفسه، تسعى روسيا إلى تعزيز دورها في دعم أفريقيا من خلال المساعدة الفنية والتعاون العلمي وتعزيز الحوار لتعزيز التنمية الزراعية في القارة.

علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
خبير: روسيا تعتمد على نفسها في مواجهة الغرب وتحقق إنجازات كبيرة
أمس, 12:42 GMT
وتابع كوبياكوف: "إن روسيا تلعب دورًا نشطًا في وضع الاستراتيجية والتدابير العملية الرامية إلى تقديم المساعدة الفنية أيضًا إلى البلدان الأفريقية، وإنشاء قاعدة علمية وتنسيق النهج السياسي لمساعدة البلدان الأفريقية هي مهمة بالغة الأهمية. علاوة على ذلك، فإننا في منظمة الأغذية والزراعة نتابع الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لإنشاء منصة دائمة للحوار مع أفريقيا".
وفي ذات السياق، قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأغذية والزراعة، ديلارا رافيلوفا بوروفيك، لوكالة "سبوتنيك أفريقيا" في المؤتمر الصحفي، إن برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع بسبب العقوبات تلقي مساهمة روسيا في حسابه لأن الأموال مجمدة في البنوك الأمريكية، وهو ما يسيّس المساعدات الإنسانية وينتهك المبادئ الدولية.
أزمة الجوع في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
مجتمع
"الأغذية العالمي" يحذر من أزمة كبرى تهدد ملايين البشر
16 ديسمبر 2024, 14:55 GMT
وقالت رافيلوفا بوروفيك: "من وجهة نظرنا، إنه وضع مجنون تمامًا لأن هذا يشبه تسييس المساعدات الإنسانية، ليس من جانب برنامج الأغذية العالمي، ولكن من جانب البلدان التي تستخدم العقوبات ضد بلدي (روسيا) لوقف العمل الإنساني. من وجهة نظرنا، هذا انتهاك مطلق لمبادئ المساعدات الإنسانية الدولية".
وأكدت أن المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء والدواء وبعض المساعدات الطارئة الأخرى، لا يمكن أن تكون "أشياء يمكن اللعب بها".
أطفال السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
الأمم المتحدة: 1 من بين كل 11 شخصا عانى من الجوع في 2023
24 يوليو 2024, 15:59 GMT
وأضافت رافيلوفا بوروفيك أن المشكلة تتجاوز برنامج الأغذية العالمي وتؤثر على العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى، مثل "اليونيسيف" و"الفاو"، وحثت على إعطاء الأولوية لحل تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.
وخلصت المسؤولة: "لكن هذا ليس سرا أن برنامج المساهمة هذا، ليس فقط لميزانية برنامج الأغذية العالمي، هو نفس المشكلة مع العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى وليس فقط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو غيره، هذه منظمات إنسانية، وخاصة مثل "اليونيسيف"، ومثل "الفاو"، ومثل برنامج الأغذية العالمي، وغيرها الكثير. لذلك فإن مهمتنا هي وضع هذه المشكلة في طليعة الأجندة الدولية".
كيف دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الثورات الملونة وما حقيقة دورها؟
إعلام يكشف تغير تكتيكات ترامب بشأن روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала