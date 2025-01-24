خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص

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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
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صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
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06:00 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250124/خبير-عسكري-أمريكي-روسيا-غير-ملزمة-بالتفاوض-على-أي-شيء-مع-أي-شخص-1097123874.html
خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص
خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط العسكري المتقاعد، اللفتنانت كولونيل بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أن روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T19:58+0000
2025-01-24T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أن "روسيا ليست ملزمة بالاتفاق على أي شيء، وإذا كان ترامب يعتقد أنه سيفوز على طاولة المفاوضات بما لم يتمكنوا من الفوز به في ساحة المعركة منذ ثلاث سنوات، فهو يحفر حفرة لنفسه".وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها عن بعد في منتدى دافوس، الخميس، إنه يعتزم مطالبة أوبك بخفض أسعار النفط، وهو ما سيساعد في رأيه على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250124/محلل-سياسي-أمريكي-الخطاب-الأمريكي-حول-روسيا-عفا-عليه-الزمن-1097123101.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص

19:58 GMT 24.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكر الضابط العسكري المتقاعد، اللفتنانت كولونيل بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أن روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص.
وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أن "روسيا ليست ملزمة بالاتفاق على أي شيء، وإذا كان ترامب يعتقد أنه سيفوز على طاولة المفاوضات بما لم يتمكنوا من الفوز به في ساحة المعركة منذ ثلاث سنوات، فهو يحفر حفرة لنفسه".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا ترامب إلى إنهاء الصراع الأوكراني، وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع، فلن يكون أمامه خيار سوى فرض ضرائب ورسوم وعقوبات مرتفعة على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ودول أخرى.
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل سياسي أمريكي: الخطاب الأمريكي حول روسيا عفا عليه الزمن
19:03 GMT
وفي الوقت نفسه، بعد يومين، اعترف ترامب في أحد تصريحاته بأنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات يمكن أن "تجبر" روسيا على بدء مفاوضات السلام.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها عن بعد في منتدى دافوس، الخميس، إنه يعتزم مطالبة أوبك بخفض أسعار النفط، وهو ما سيساعد في رأيه على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
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