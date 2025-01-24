https://sarabic.ae/20250124/خبير-عسكري-أمريكي-روسيا-غير-ملزمة-بالتفاوض-على-أي-شيء-مع-أي-شخص-1097123874.html
خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص
خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط العسكري المتقاعد، اللفتنانت كولونيل بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أن روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T19:58+0000
2025-01-24T19:58+0000
2025-01-24T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أن "روسيا ليست ملزمة بالاتفاق على أي شيء، وإذا كان ترامب يعتقد أنه سيفوز على طاولة المفاوضات بما لم يتمكنوا من الفوز به في ساحة المعركة منذ ثلاث سنوات، فهو يحفر حفرة لنفسه".وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها عن بعد في منتدى دافوس، الخميس، إنه يعتزم مطالبة أوبك بخفض أسعار النفط، وهو ما سيساعد في رأيه على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250124/محلل-سياسي-أمريكي-الخطاب-الأمريكي-حول-روسيا-عفا-عليه-الزمن-1097123101.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص
ذكر الضابط العسكري المتقاعد، اللفتنانت كولونيل بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، أن روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص.
وأضاف ديفيس على قناته على موقع يوتيوب، أن "روسيا ليست ملزمة بالاتفاق على أي شيء، وإذا كان ترامب يعتقد أنه سيفوز على طاولة المفاوضات بما لم يتمكنوا من الفوز به في ساحة المعركة منذ ثلاث سنوات، فهو يحفر حفرة لنفسه".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا ترامب إلى إنهاء الصراع الأوكراني، وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع، فلن يكون أمامه خيار سوى فرض ضرائب ورسوم وعقوبات مرتفعة على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ودول أخرى.
وفي الوقت نفسه، بعد يومين، اعترف ترامب في أحد تصريحاته بأنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات يمكن أن "تجبر" روسيا على بدء مفاوضات السلام.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها عن بعد في منتدى دافوس، الخميس، إنه يعتزم مطالبة أوبك بخفض أسعار النفط، وهو ما سيساعد في رأيه على إنهاء الصراع في أوكرانيا.