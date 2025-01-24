https://sarabic.ae/20250124/محلل-سياسي-أمريكي-الخطاب-الأمريكي-حول-روسيا-عفا-عليه-الزمن-1097123101.html
محلل سياسي أمريكي: الخطاب الأمريكي حول روسيا عفا عليه الزمن
محلل سياسي أمريكي: الخطاب الأمريكي حول روسيا عفا عليه الزمن
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة الأمريكي جيلبرت دوكتورو، أن كلمات السياسيين الأمريكيين حول الوضع في أوكرانيا وروسيا لا علاقة لها بالواقع، لأن وجهات نظرهم عفا عليها الزمن منذ... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T19:03+0000
2025-01-24T19:03+0000
2025-01-24T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف دوكتورو في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، عما إذا كانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان حول الموقف القوي والمستقر لأوكرانيا، التي من المفترض أنها على طريق الانضمام إلى الناتو، صحيحة: "لا، هذا لا علاقة له بالواقع، هذه هي فقاعة واشنطن، وهذا ما يقولونه لتقاريرهم المباشرة وأعضاء الكونغرس".ويشير المقال إلى أنه غالبًا ما كان يعارض مسؤولي البنتاغون الأقل حسماً لصالح إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20250124/بوتين-يعلق-على-المحادثات-المحتملة-مع-الرئيس-الأمريكي-ترامب--1097118642.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
محلل سياسي أمريكي: الخطاب الأمريكي حول روسيا عفا عليه الزمن
ذكر عالم السياسة الأمريكي جيلبرت دوكتورو، أن كلمات السياسيين الأمريكيين حول الوضع في أوكرانيا وروسيا لا علاقة لها بالواقع، لأن وجهات نظرهم عفا عليها الزمن منذ زمن طويل.
وأضاف دوكتورو في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب، عما إذا كانت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان حول الموقف القوي والمستقر لأوكرانيا، التي من المفترض أنها على طريق الانضمام إلى الناتو، صحيحة: "لا، هذا لا علاقة له بالواقع، هذه هي فقاعة واشنطن، وهذا ما يقولونه لتقاريرهم المباشرة وأعضاء الكونغرس".
وفي وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني، كتبت صحيفة أمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، أصر على مواصلة الصراع في أوكرانيا في عام 2022.
ويشير المقال إلى أنه غالبًا ما كان يعارض مسؤولي البنتاغون الأقل حسماً لصالح إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة
إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.