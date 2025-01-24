https://sarabic.ae/20250124/بوتين-يعلق-على-المحادثات-المحتملة-مع-الرئيس-الأمريكي-ترامب--1097118642.html

بوتين يعلق على المحادثات المحتملة مع الرئيس الأمريكي ترامب

بوتين يعلق على المحادثات المحتملة مع الرئيس الأمريكي ترامب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استعداده للتحدث بهدوء مع ترامب في جميع المجالات التي تهم روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T15:23+0000

2025-01-24T15:23+0000

2025-01-24T15:23+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بوتين خلال زيارة لجامعة موسكو الحكومية: "من الأفضل لنا أن نجتمع، بناءً على حقائق اليوم، للتحدث بهدوء في جميع المجالات التي تهم كل من الولايات المتحدة وروسيا. نحن مستعدون، لكن أكرر، هذا يعتمد في المقام الأول على قرارات وخيارات الإدارة الأميركية الحالية".وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع اتصالات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، خلال عطلة نهاية الأسبوع: "بوتين مستعد، نحن ننتظر الإشارات، الجميع مستعد، لذا من الصعب قراءة التوقعات هنا. بمجرد حدوث أي شيء، سنبلغكم بذلك". وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى إشارات من كييف بشأن هذه المسألة وما إذا كان من الممكن استئناف عمل مجموعة الاتصال بشأن التسوية السلمية للوضع: "ربما من المناسب هنا أن نقول شيئًا واحدًا، لا يمكن أن يكون زيلينسكي مستعدًا لعقد صفقة، وربما من المناسب استخدام كلمة تسوية بعد كل شيء، لأنه من أجل التوصل إلى تسوية، يجب المضي قدماً بالمفاوضات. المفاوضات التي حظرها زيلينسكي، نفسه بقراره الخاص".

https://sarabic.ae/20250124/الكرملين-بوتين-مستعد-للتواصل-مع-ترامب-1097107931.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية