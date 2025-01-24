https://sarabic.ae/20250124/الكرملين-بوتين-مستعد-للتواصل-مع-ترامب-1097107931.html

الكرملين: بوتين مستعد للتواصل مع ترامب

الكرملين: بوتين مستعد للتواصل مع ترامب

سبوتنيك عربي

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T10:08+0000

2025-01-24T10:08+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع اتصالات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، خلال عطلة نهاية الأسبوع: "بوتين مستعد، نحن ننتظر الإشارات، الجميع مستعد، لذا من الصعب قراءة التوقعات هنا. بمجرد حدوث أي شيء، سنبلغكم بذلك".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى إشارات من كييف بشأن هذه المسألة وما إذا كان من الممكن استئناف عمل مجموعة الاتصال بشأن التسوية السلمية للوضع: "ربما من المناسب هنا أن نقول شيئًا واحدًا، لا يمكن أن يكون زيلينسكي مستعدًا لعقد صفقة، وربما من المناسب استخدام كلمة تسوية بعد كل شيء، لأنه من أجل التوصل إلى تسوية، يجب المضي قدماً بالمفاوضات. المفاوضات التي حظرها زيلينسكي، نفسه بقراره الخاص".وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الخميس، أن ترامب قال إنه يريد لقاء الرئيس بوتين "على الفور"، وقال الرئيس الأمريكي أيضا للصحفيين إنه تلقى على ما يبدو إشارات حول استعداد الزعيم الروسي لعقد لقاء شخصي معه.وتابع: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا وللرئيس فلاديمير بوتين، خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.

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