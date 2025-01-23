https://sarabic.ae/20250123/ترامب-أرغب-بلقاء-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-قريبا-1097084135.html
ترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
ترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا، مضيفا: "يجب أن تتوقف الحرب"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T16:56+0000
2025-01-23T16:56+0000
2025-01-23T17:19+0000
العالم
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وتابع، خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "لو كنت رئيسا لما اندلعت الحرب"، مضيفا: "حصيلة القتلى في أوكرانيا أعلى كثيرا مما يعلن عنه". وأضاف: "نأمل أن تلعب الصين دورا بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة لعقد اتفاق لتسويته"، مضيفا: "إذا انخفضت أسعار النفط فإن الحرب ستنتهي على الفور".وزعم ترامب أن "بوتين معجب بفكرة خفض الأسلحة النووية"، مضيفا: "واشنطن مهتمة بخفض الترسانات النووية بالتعاون مع روسيا والصين".وأكد ترامب، في تصريحات سابقة، أن علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة للغاية"، لا يريد إلحاق الضرر بروسيا، داعيا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي جيدة للغاية".وتابع: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".
https://sarabic.ae/20250123/خبير-غربي-يكشف-ما-ينتظر-أوكرانيا-خلال-أول-100-يوم-لترامب-في-البيت-الأبيض-1097082578.html
https://sarabic.ae/20250122/ترامب-علاقتي-بالرئيس-بوتين-جيدة-للغاية-ولا-أريد-إلحاق-الضرر-بروسيا-1097049678.html
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العالم
ترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
16:56 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 17:19 GMT 23.01.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا، مضيفا: "يجب أن تتوقف الحرب"، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع، خلال كلمته أمام منتدى "دافوس" الاقتصادي: "لو كنت رئيسا لما اندلعت الحرب"، مضيفا: "حصيلة القتلى في أوكرانيا أعلى كثيرا مما يعلن عنه".
وأضاف: "نأمل أن تلعب الصين دورا بناء في إنهاء الصراع في أوكرانيا
، التي قال إنها مستعدة لعقد اتفاق لتسويته"، مضيفا: "إذا انخفضت أسعار النفط فإن الحرب ستنتهي على الفور".
وزعم ترامب أن "بوتين معجب بفكرة خفض الأسلحة النووية"، مضيفا: "واشنطن مهتمة بخفض الترسانات النووية بالتعاون مع روسيا والصين".
وأكد ترامب، في تصريحات سابقة، أن علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة للغاية"، لا يريد إلحاق الضرر بروسيا، داعيا إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي
جيدة للغاية".
وتابع: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، سأقدم لروسيا، وللرئيس فلاديمير بوتين خدمة كبيرة للغاية، أوقفوا هذا الأمر الآن، فالأمر لن يزداد إلا سوءًا".
ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار
مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".