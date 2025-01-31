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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/خبير-بريطاني-الحكومات-الأوروبية-تخشى-أن-تستعيد-روسيا-أصولها-المجمدة-في-نهاية-المطاف-1097361573.html
خبير بريطاني: الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف
خبير بريطاني: الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف
سبوتنيك عربي
قال المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، في تدوينة على موقع "يوتيوب"، إن الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T20:01+0000
2025-01-31T20:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في قناته على اليوتيوب: "تشهد كل دولة أوروبية أزمة ميزانية بدرجة أو بأخرى، مما لا شك فيه أن العديد من قادة هذه الدول يريدون حقًا مساعدة أوكرانيا، لكن قدراتهم تتضاءل بالطبع، هناك أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها 190 مليار يورو، وأصول روسية مجمدة أخرى موجودة في أماكن أخرى، لكن يوروكلير تعارض بشدة الاستيلاء على هذه الأصول".وخلص إلى القول: "ينبغي أن يزيد هذا من المخاوف من أنه إذا تم الاستيلاء على هذه الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا، فإنه إذا تم رفع العقوبات، وعندما تأتي روسيا للحصول على أموالها، فإن الحكومات الأوروبية ستكون في مأزق".ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في يوروكلير ومقرها بروكسل، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
https://sarabic.ae/20250131/سياسي-روسي-يصف-أوكرانيا-بأنها-ثقل-على-فريق-ترامب-1097360011.html
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روسيا
روسيا

خبير بريطاني: الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف

20:01 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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قال المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، في تدوينة على موقع "يوتيوب"، إن الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف.
وأضاف ميركوريس في قناته على اليوتيوب: "تشهد كل دولة أوروبية أزمة ميزانية بدرجة أو بأخرى، مما لا شك فيه أن العديد من قادة هذه الدول يريدون حقًا مساعدة أوكرانيا، لكن قدراتهم تتضاءل بالطبع، هناك أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها 190 مليار يورو، وأصول روسية مجمدة أخرى موجودة في أماكن أخرى، لكن يوروكلير تعارض بشدة الاستيلاء على هذه الأصول".

وكما اقترح ميركوريس، فإن الحكومات الأوروبية تشعر بالقلق من احتمال بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا في الأسابيع المقبلة، وهو ما ينبغي أن يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع جزئي للعقوبات على الأقل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامب
18:20 GMT
وخلص إلى القول: "ينبغي أن يزيد هذا من المخاوف من أنه إذا تم الاستيلاء على هذه الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا، فإنه إذا تم رفع العقوبات، وعندما تأتي روسيا للحصول على أموالها، فإن الحكومات الأوروبية ستكون في مأزق".
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تصل إلى حوالي 300 مليار يورو.
ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في يوروكلير ومقرها بروكسل، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
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