https://sarabic.ae/20250131/خبير-بريطاني-الحكومات-الأوروبية-تخشى-أن-تستعيد-روسيا-أصولها-المجمدة-في-نهاية-المطاف-1097361573.html

خبير بريطاني: الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف

خبير بريطاني: الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف

سبوتنيك عربي

قال المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، في تدوينة على موقع "يوتيوب"، إن الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطاف. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T20:01+0000

2025-01-31T20:01+0000

2025-01-31T20:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميركوريس في قناته على اليوتيوب: "تشهد كل دولة أوروبية أزمة ميزانية بدرجة أو بأخرى، مما لا شك فيه أن العديد من قادة هذه الدول يريدون حقًا مساعدة أوكرانيا، لكن قدراتهم تتضاءل بالطبع، هناك أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها 190 مليار يورو، وأصول روسية مجمدة أخرى موجودة في أماكن أخرى، لكن يوروكلير تعارض بشدة الاستيلاء على هذه الأصول".وخلص إلى القول: "ينبغي أن يزيد هذا من المخاوف من أنه إذا تم الاستيلاء على هذه الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا، فإنه إذا تم رفع العقوبات، وعندما تأتي روسيا للحصول على أموالها، فإن الحكومات الأوروبية ستكون في مأزق".ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في يوروكلير ومقرها بروكسل، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارًا وتكرارًا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.

https://sarabic.ae/20250131/سياسي-روسي-يصف-أوكرانيا-بأنها-ثقل-على-فريق-ترامب-1097360011.html

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