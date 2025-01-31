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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/سياسي-روسي-يصف-أوكرانيا-بأنها-ثقل-على-فريق-ترامب-1097360011.html
سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامب
سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامب
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، ليونيد سلوتسكي، أن أوكرانيا ليست أولوية ولكنها ثقل على فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T18:20+0000
2025-01-31T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار سلوتسكي إلى أن الإدارة الجديدة (إدارة ترامب)، يجب أن تعترف أيضًا بمغالطة حرب العقوبات المطلقة.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه نتيجة للصراع العسكري، تراجعت أوكرانيا 100 درجة، وتضرر نظام الطاقة فيها بشدة.وأشار روبيو أيضًا إلى أن "العديد من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أقوى خلال السنوات الأربع الماضية، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن، يحكم البلاد، بما في ذلك روسيا".
https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكشف-عن-تكتيك-جديد-لنقل-الإمدادات-جوا-فيديو-1097357319.html
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روسيا

سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامب

18:20 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، ليونيد سلوتسكي، أن أوكرانيا ليست أولوية ولكنها ثقل على فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار سلوتسكي إلى أن الإدارة الجديدة (إدارة ترامب)، يجب أن تعترف أيضًا بمغالطة حرب العقوبات المطلقة.

وأضاف البرلماني الروسي: "يوجّه ترامب تهديدات ضد مجموعة "بريكس"، لكنه لا يلاحظ السجل في العين الأمريكية. لقد أضعف سلفه بايدن (جو) مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية من خلال إجراءات دكتاتورية اقتصادية غير مدروسة وغير مجدية في الغالب، في طابور الدول الراغبة بالانضمام إلى صفوف بريكس".

الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكشف عن تكتيك جديد لنقل الإمدادات جوا... فيديو
16:14 GMT
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه نتيجة للصراع العسكري، تراجعت أوكرانيا 100 درجة، وتضرر نظام الطاقة فيها بشدة.

وكرر دعوته لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأعرب عن رأي مفاده أنه يتعين على كل جانب، التضحية بشيء ما خلال المفاوضات لإنهاء الصراع.

وأشار روبيو أيضًا إلى أن "العديد من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أقوى خلال السنوات الأربع الماضية، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن، يحكم البلاد، بما في ذلك روسيا".
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
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