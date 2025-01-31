https://sarabic.ae/20250131/سياسي-روسي-يصف-أوكرانيا-بأنها-ثقل-على-فريق-ترامب-1097360011.html
سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامب
سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامب
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، ليونيد سلوتسكي، أن أوكرانيا ليست أولوية ولكنها ثقل على فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T18:20+0000
2025-01-31T18:20+0000
2025-01-31T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار سلوتسكي إلى أن الإدارة الجديدة (إدارة ترامب)، يجب أن تعترف أيضًا بمغالطة حرب العقوبات المطلقة.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه نتيجة للصراع العسكري، تراجعت أوكرانيا 100 درجة، وتضرر نظام الطاقة فيها بشدة.وأشار روبيو أيضًا إلى أن "العديد من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أقوى خلال السنوات الأربع الماضية، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن، يحكم البلاد، بما في ذلك روسيا".
https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تكشف-عن-تكتيك-جديد-لنقل-الإمدادات-جوا-فيديو-1097357319.html
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روسيا
سياسي روسي يصف أوكرانيا بأنها "ثقل" على فريق ترامب
ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، ليونيد سلوتسكي، أن أوكرانيا ليست أولوية ولكنها ثقل على فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار سلوتسكي إلى أن الإدارة الجديدة (إدارة ترامب)، يجب أن تعترف أيضًا بمغالطة حرب العقوبات المطلقة.
وأضاف البرلماني الروسي: "يوجّه ترامب تهديدات ضد مجموعة "بريكس"، لكنه لا يلاحظ السجل في العين الأمريكية. لقد أضعف سلفه بايدن (جو) مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية من خلال إجراءات دكتاتورية اقتصادية غير مدروسة وغير مجدية في الغالب، في طابور الدول الراغبة بالانضمام إلى صفوف بريكس".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه نتيجة للصراع العسكري، تراجعت أوكرانيا 100 درجة، وتضرر نظام الطاقة فيها بشدة.
وكرر دعوته لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأعرب عن رأي مفاده أنه يتعين على كل جانب، التضحية بشيء ما خلال المفاوضات لإنهاء الصراع.
وأشار روبيو أيضًا إلى أن "العديد من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت أقوى خلال السنوات الأربع الماضية، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن، يحكم البلاد، بما في ذلك روسيا".