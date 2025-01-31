https://sarabic.ae/20250131/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-خطأ-ثلاثي-في-سياسة-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-1097355655.html
إعلام أمريكي يكشف عن "خطأ ثلاثي" في سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا
إعلام أمريكي يكشف عن "خطأ ثلاثي" في سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية أن رغبة المفوضية الأوروبية في فرض رسوم على الأسمدة الروسية، قد تصبح بمثابة "فشل ثلاثي" للقطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T15:11+0000
2025-01-31T15:11+0000
2025-01-31T15:14+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه "كان من المفترض أن تكون الخطوة الأخيرة، التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية على الأسمدة الروسية، بمثابة فوز ثلاثي، بدلا من ذلك، يبدو الأمر أشبه بفشل ثلاثي".تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان يأمل في الوقت نفسه، في قطع مصدر الدخل عن روسيا، و"مساعدة المنتجين" الأوروبيين وتجنب ارتفاع الأسعار، لكنه حصل على نتيجة معاكسة تمامًا وقد يواجه الآن عواقب غير سارة.وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت المفوضية الأوروبية بيانا قدمت فيه مقترحا لفرض رسوم على عدد من المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية القادمة من روسيا وبيلاروسيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن هذه القضية لا تستحق المناقشة قبل الموافقة عليها.
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يروي-تفاصيل-اغتصاب-وقتل-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1097348756.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام أمريكي يكشف عن "خطأ ثلاثي" في سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا
15:11 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 15:14 GMT 31.01.2025)
كتبت صحيفة أمريكية أن رغبة المفوضية الأوروبية في فرض رسوم على الأسمدة الروسية، قد تصبح بمثابة "فشل ثلاثي" للقطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه "كان من المفترض أن تكون الخطوة الأخيرة، التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية على الأسمدة الروسية، بمثابة فوز ثلاثي، بدلا من ذلك، يبدو الأمر أشبه بفشل ثلاثي".
ويشير المقال المنشور إلى أن "ارتفاعًا آخر في أسعار الأسمدة قد يثير موجات جديدة من الاحتجاجات".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان يأمل في الوقت نفسه، في قطع مصدر الدخل عن روسيا، و"مساعدة المنتجين" الأوروبيين وتجنب ارتفاع الأسعار، لكنه حصل على نتيجة معاكسة تمامًا وقد يواجه الآن عواقب غير سارة.
وفي يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت المفوضية الأوروبية بيانا قدمت فيه مقترحا لفرض رسوم على عدد من المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية القادمة من روسيا وبيلاروسيا.
وفي الوقت نفسه، لن تؤثر الإجراءات التقييدية الجديدة للاتحاد الأوروبي على عبور المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، إلى دول ثالثة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن هذه القضية لا تستحق المناقشة قبل الموافقة عليها.