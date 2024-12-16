https://sarabic.ae/20241216/الأغذية-العالمي-يحذر-من-أزمة-كبرى-تهدد-ملايين-البشر-1095841532.html

"الأغذية العالمي" يحذر من أزمة كبرى تهدد ملايين البشر

"الأغذية العالمي" يحذر من أزمة كبرى تهدد ملايين البشر

سبوتنيك عربي

حذر برنامج الأغذية العالمي من تنامي الاحتياجات الإنسانية لملايين البشر حول العالم، بينما لا توجد استجابة بنفس المقدار فيما يتعلق بالتمويل اللازم لحل تلك... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T14:55+0000

2024-12-16T14:55+0000

2024-12-16T14:55+0000

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وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، في تصريحات صحفية، إن معالجة بؤر الجوع حول العالم تحتاج إلى مليارات الدولارات.ولفتت إلى أن الجوع وعدم الاستقرار مرتبطان ببعضهما بشكل خطير فالجوع يغذي الصراعات، التي استنزفت ميزانية موارد البرنامج في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة كبرى تتعلق بزيادة مستويات الجوع بشكل غير مسبوق.وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة في سوريا، على سبيل المثال، مشيرة إلى أن الناس سيموتون جوعا إذا لم يتم تقديم مساعدات لهم، وهناك أدلة على ذلك.وتابعت: "برنامج الأغذية العالمي تمكن من إطعام نحو 70 ألف شخص في سوريا فقط، خلال الشهر الحالي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التمويل حتى يتمكن من مواصلة العمل في سوريا والسودان ومناطق أخرى".وأكد برنامج الأغذية العالمي أن أهم أسباب عدم القدرة على الحصول على الغذاء ناتجة بصورة أساسية عن الصراعات والأزمات المناخية والكوارث الأخرى، مشيرة إلى أن ما يتم تقديمه من تمويل للبرنامج لا يتجاوز 0.03 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.

https://sarabic.ae/20241121/تحالف-عالمي-لـمكافحة-الجوع-خبراء-قمة-مجموعة-العشرين-تركت-وراءها-تحديات-كبيرة---1095026628.html

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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم