https://sarabic.ae/20241121/تحالف-عالمي-لـمكافحة-الجوع-خبراء-قمة-مجموعة-العشرين-تركت-وراءها-تحديات-كبيرة---1095026628.html

تحالف عالمي لـ"مكافحة الجوع"... خبراء: قمة مجموعة العشرين تركت وراءها تحديات كبيرة

تحالف عالمي لـ"مكافحة الجوع"... خبراء: قمة مجموعة العشرين تركت وراءها تحديات كبيرة

سبوتنيك عربي

اعتبر خبراء العلاقات الدولية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن قمة مجموعة العشرين في البرازيل تركت وراءها عددا من التحديات، تتعلق في المقام الأول بالرغبة في... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T08:08+0000

2024-11-21T08:08+0000

2024-11-21T08:35+0000

العالم

مجموعة العشرين

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وبحسب الدكتورة في مجال قانون الجمارك والتجارة الخارجية من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، روسيو مينديز باوتيستا، فإن القمة تركت وراءها تحديات في مجال الحفاظ على السلام وإيجاد إجراءات لموازنة الخلافات السياسية القائمة بين الدول الأعضاء من أجل التوصل إلى توافق يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة وليس مجرد أن يكون البيان مجرد حبر على ورق.وحول هذا الموضوع، يرى الدكتور دانييل غاراي سالدانيا، المتخصص في العلاقات الدولية من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، أن مجموعة العشرين هي واحدة من أكبر الاجتماعات الدولية ومساحة ينبغي استخدامها لمناقشة القضايا الراهنة، وقال: "على سبيل المثال، هناك مقترحات لمكافحة الجوع في العالم، ولكن أوكرانيا وغزة مدرجتان أيضًا على جدول الأعمال - وهي قضايا تستحق أيضًا التحليل الدقيق".خطة عالمية لمكافحة الجوع والفقرومن بين القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها اتفاق بين تشيلي والبرازيل لمكافحة الأخبار الكاذبة، واقتراح الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بتخصيص 1% من النفقات العسكرية للمجموعة لتنفيذ برنامج زارع الحياة (سيمبراندو فيدا)، والتوقيع على اتفاقية تعاون مشتركة، بالإضافة إلى إعلان بشأن شراكة استراتيجية بين البرازيل ومصر وعدد من الدول.وفي القمة، أعربت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء تصرفات إسرائيل فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان.وجاء في بيان القمة الذي وقع من جمع المشاركين: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان، ونؤكد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ونطالب بإزالة جميع الحواجز التي تحول دون توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع المساعدة، وندعو إلى الاهتمام بالمعاناة الإنسانية والعواقب السلبية للحرب".التجارة والضرائب التصاعديةكما ناقشت الدول الأعضاء في المجموعة موضوعات أخرى مثل التجارة والضرائب. وتعهدوا بالسعي من أجل تحقيق تجارة "عادلة ومنفتحة وشاملة ومنصفة ومستدامة وشفافة".وفي هذا الصدد، يشير غاراي سالدانيا، الباحث في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، إلى أن الممارسات التجارية "عدوانية" حاليًا تجاه البلدان الأقل نموًا، بما في ذلك بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.ويقول: "البلدان الأقل تفضيلاً هي المورد الرئيسي للعمالة والموارد الطبيعية. ومن الضروري تغيير هذه الممارسات لجعل التجارة أكثر عدالة واستدامة".فرض ضرائب تصاعدية على كبار دافعي الضرائبومن بين النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها فرض ضرائب تصاعدية على كبار دافعي الضرائب من أجل الحد من عدم المساواة داخل البلدان الأعضاء في الرابطة وخارجها.ويعتقد مينديز باوتيستا، الأستاذ المساعد في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، أنه يمكن استخدام هذه الموارد للاستثمار العام أو البرامج الاجتماعية.ويساهم غياب الرقابة على هذا القطاع، كما يقول باوتيستا في "اختفاء المجالات الحيوية للدول ذات الاقتصادات المحصورة (وهو نظام تستخدم فيه صناعة التصدير موارد أو منتجات من بلد آخر)، لأنه في الواقع تشتيت الموارد على قضايا أخرى (من شأنه أن يفيد البلدان) لا يجلب أي فوائد".التعاون في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعيومن القضايا الأخرى التي نوقشت في القمة التعاون في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي. وقد روجت الدولة المضيفة للحدث، البرازيل، لهذه القضية لصالح التعددية القطبية وبناء الحكم الذي يزيد من الفرص لجميع الناس.وحول هذه القضية، أشار باوتيستا إلى أنه على الرغم من عدم إحراز تقدم، فمن المهم أن تتم مناقشة هذا الاقتراح بين هذه الدول.ويضيف باوتيستا: "إن الذكاء الاصطناعي له فوائد كبيرة للدول النامية، وتلك البلدان المحرومة التي لا تملك الموارد اللازمة لاكتساب التكنولوجيا بشكل مباشر، ولا تملك أيضًا الموارد اللازمة للتقدم في هذا المجال، مما يعني فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء في مجال التكنولوجيا. وإن الدعوة إلى مثل هذا التنظيم أمر مهم لأن قضية ترخيص براءات الاختراع للتكنولوجيا الفائقة وحقوق الملكية الفكرية والحكومة الإلكترونية هي قضية رائجة، حتى لو لم يتم التوصل إليها في القمة".مقترح لتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدةوعلى الجبهة الجيوسياسية، كان أحد الجوانب التي أثارت ضجة أيضا هو دعوة أعضاء مجموعة "العشرين" إلى لعب دور أقوى للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها "الهيئة التداولية والسياسية والتمثيلية الرئيسية".ويشير غاراي سالدانها، إلى أن دور الأمم المتحدة ظل لسنوات موضع شك جدي بسبب قيام أعضاء مجلس الأمن بعرقلة بعض المقترحات العالمية.ووفقا له، لتحقيق الهدف الذي حدده أعضاء المجموعة في الإعلان الختامي، "يجب بذل الجهود لإعطاء وزن أكبر للمنظمة وبالتالي تجنب الركود في عملية صنع القرار الذي شهدناه في السنوات الأخيرة".وفي السياق نفسه، يشير، مينديز باوتيستا، إلى أن المبادرة هي انعكاس لتعب العالم من تقاعس الأمم المتحدة.ويتابع باوتيستا: "إننا نرى أن الأمم المتحدة تستجيب في الواقع لاحتياجات السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها."كيف كان أداء المكسيك في مجموعة العشرين؟وكانت مشاركة الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، واحدة من أكثر المشاركات المتوقعة في القمة، فبعد توليها منصبها مؤخرًا، قادت الرئيسة التنفيذية للبلاد الوفد إلى الحدث بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات.كما تم أخذ مقترحات الرئيسة المكسيكية في الاعتبار من قبل أعضاء المجموعة. وصوتت شينباوم لصالح توسيع التمثيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقدمت برنامج "زرع الحياة"، الذي يدعو البلدان إلى تخصيص 1% من إنفاقها العسكري لإعادة التشجير.كما عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وطلبت منه شخصيًا معلومات حول اعتقال المؤسس المشارك لعصابة "سينالوا"، إسماعيل مايو زامبادا، الذي تم اعتقاله على الأراضي الأمريكية، في يوليو/ آب 2024.

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العالم, مجموعة العشرين