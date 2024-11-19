https://sarabic.ae/20241119/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-على-هامش-قمة-مجموعة-العشرين--1094961457.html
لافروف: الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين"
لافروف: الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين" لكن دولاً أخرى أصرت على... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:20+0000
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ووصف لافروف نتائج قمة "مجموعة العشرين" في البرازيل بالإيجابية، قائلا: "أعتقد أن هناك نتائج إيجابية للغاية، وقد تم التوصل إلى اتفاقات مهمة. وهذا أمر مهم للغاية. أولاً، تم دعم هيكل تنسيق جديد، التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر".ووفقا لافروف، فإن الهدف من هذه المبادرة هو تسريع التقدم نحو القضاء التام على الجوع، كما تتطلب أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن يتم ذلك بحلول عام 2030.وتعقد قمة "مجموعة العشرين"، يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني، في ريو دي جانيرو. واعتمد زعماء دول "مجموعة العشرين" إعلانا عقب اجتماعهم.ويرأس لافروف الوفد الروسي في القمة نيابة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويذكر أن الاجتماع السابق لقادة "مجموعة العشرين" عقد في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول 2023، وترأس الوفد الروسي أيضا لافروف.
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين
2024-11-19T13:20+0000
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روسيا, видео, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار قمة العشرين, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, سيرغي لافروف
روسيا, видео, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار قمة العشرين, أخبار البرازيل , ريو دي جانيرو, سيرغي لافروف
لافروف: الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين"
13:20 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 13:30 GMT 19.11.2024)
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين" لكن دولاً أخرى أصرت على إدراج صراعات أخرى في البيان الختامي.
ووصف لافروف نتائج قمة "مجموعة العشرين" في البرازيل بالإيجابية، قائلا: "أعتقد أن هناك نتائج إيجابية للغاية، وقد تم التوصل إلى اتفاقات مهمة. وهذا أمر مهم للغاية. أولاً، تم دعم هيكل تنسيق جديد، التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر".
ووفقا لافروف، فإن الهدف من هذه المبادرة هو تسريع التقدم نحو القضاء التام على الجوع، كما تتطلب أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن يتم ذلك بحلول عام 2030.
وتعقد قمة "مجموعة العشرين"، يومي 18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني، في ريو دي جانيرو. واعتمد زعماء دول "مجموعة العشرين" إعلانا عقب اجتماعهم.
ويرأس لافروف الوفد الروسي في القمة نيابة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويذكر أن الاجتماع السابق لقادة "مجموعة العشرين" عقد في نيودلهي، في سبتمبر/ أيلول 2023، وترأس الوفد الروسي أيضا لافروف.