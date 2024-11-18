https://sarabic.ae/20241118/الرئيس-البرازيلي-يستقبل-لافروف-قبيل-انطلاق-قمة-العشرين-فيديو-1094917922.html
الرئيس البرازيلي يستقبل لافروف قبيل انطلاق قمة العشرين... فيديو
الرئيس البرازيلي يستقبل لافروف قبيل انطلاق قمة العشرين... فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبيل انطلاق قمة مجموعة الـ20. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T14:45+0000
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ونشر لولا دا سيلفا على حسابه في منصة "إكس"، لقطات من استقباله لوزير الخارجية الروسي لافروف عند وصوله للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.وفي وقت سابق، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو يظهر مروحية تابعة للشرطة البرازيلية خلال مرافقتها الوفد الروسي المشارك في قمة مجموعة الـ20 في مدينة ريو دي جانيرو.وفي أعقاب قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بيرو، تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة "مجموعة العشرين"، في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تتناول قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.ويترأس وزير الخارجية الوفد الروسي إلى القمة بناءً على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان الاجتماع السابق لزعماء مجموعة العشرين قد عُقد في نيودلهي في الهند، في سبتمبر/أيلول 2023، وترأس الوفد الروسي لافروف أيضًا.وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة للعمل مع إدارة ترامب والكرة في ملعب واشنطنلافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
https://sarabic.ae/20241118/مروحيات-ترافق-موكب-لافروف-في-البرازيل-فيديو-1094891326.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار البرازيل , مجموعة العشرين
روسيا, أخبار البرازيل , مجموعة العشرين
الرئيس البرازيلي يستقبل لافروف قبيل انطلاق قمة العشرين... فيديو
14:45 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 18.11.2024)
استقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبيل انطلاق قمة مجموعة الـ20.
ونشر لولا دا سيلفا على حسابه في منصة "إكس"، لقطات من استقباله لوزير الخارجية الروسي لافروف عند وصوله للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.
وفي وقت سابق، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو يظهر مروحية تابعة للشرطة البرازيلية خلال مرافقتها الوفد الروسي المشارك في قمة مجموعة الـ20 في مدينة ريو دي جانيرو.
وفي أعقاب قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بيرو، تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة "مجموعة العشرين"، في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تتناول قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.
وسبق أن أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه من المقرر أن يلقي لافروف كلمة خلال الجلسات العامة للقمة يوم الاثنين، حول مواضيع مكافحة عدم المساواة والجوع والفقر، وكذلك إصلاح المؤسسات العالمية.
ويترأس وزير الخارجية الوفد الروسي إلى القمة بناءً على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان الاجتماع السابق لزعماء مجموعة العشرين قد عُقد في نيودلهي في الهند، في سبتمبر/أيلول 2023، وترأس الوفد الروسي لافروف أيضًا.