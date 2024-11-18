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مروحيات ترافق موكب لافروف في البرازيل... فيديو
مروحيات ترافق موكب لافروف في البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو يظهر مروحية تابعة للشرطة البرازيلية خلال مرافقتها الوفد الروسي المشارك بقمة مجموعة الـ20... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:03+0000
2024-11-18T08:03+0000
روسيا
مجموعة العشرين
أخبار البرازيل
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وأظهر الفيديو المروحية وهي تحلق قبالة شاطئ البحر بشكل متوازي مع مرور موكب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الذي وصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.وأرفقت زاخاروفا الفيديو بعبارة "من نافذة موكب السيارات – الشواطئ، والمروحية المرافقة في السماء، العمل أمامنا."ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وسبق وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه من المقرر أن يلقي لافروف كلمة خلال الجلسات العامة للقمة يوم الإثنين حول مواضيع مكافحة عدم المساواة والجوع والفقر، وكذلك إصلاح المؤسسات العالمية.ويترأس وزير الخارجية الوفد الروسي إلى القمة بناءً على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان الاجتماع السابق لزعماء مجموعة العشرين قد عُقد في نيودلهي في الهند، في سبتمبر/أيلول 2023، وترأس الوفد الروسي لافروف أيضًا.وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة للعمل مع إدارة ترامب والكرة في ملعب واشنطنلافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
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روسيا, مجموعة العشرين, أخبار البرازيل
روسيا, مجموعة العشرين, أخبار البرازيل

مروحيات ترافق موكب لافروف في البرازيل... فيديو

08:03 GMT 18.11.2024
© Photo / t.me/MID_Russiaوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة الـ20
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Photo / t.me/MID_Russia
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نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مقطع فيديو يظهر مروحية تابعة للشرطة البرازيلية خلال مرافقتها الوفد الروسي المشارك بقمة مجموعة الـ20 في مدينة ريو دي جانيرو.
وأظهر الفيديو المروحية وهي تحلق قبالة شاطئ البحر بشكل متوازي مع مرور موكب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الذي وصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.
وأرفقت زاخاروفا الفيديو بعبارة "من نافذة موكب السيارات – الشواطئ، والمروحية المرافقة في السماء، العمل أمامنا."
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
© Sputnikنصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول مجموعة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
نصيب الفرد الواحد من الدين الحكومي لدول "مجموعة العشرين"
© Sputnik
وسبق وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه من المقرر أن يلقي لافروف كلمة خلال الجلسات العامة للقمة يوم الإثنين حول مواضيع مكافحة عدم المساواة والجوع والفقر، وكذلك إصلاح المؤسسات العالمية.
ويترأس وزير الخارجية الوفد الروسي إلى القمة بناءً على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان الاجتماع السابق لزعماء مجموعة العشرين قد عُقد في نيودلهي في الهند، في سبتمبر/أيلول 2023، وترأس الوفد الروسي لافروف أيضًا.
وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة للعمل مع إدارة ترامب والكرة في ملعب واشنطن
لافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
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