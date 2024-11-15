https://sarabic.ae/20241115/لافروف-لا-فكرة-لدينا-حول-كيفية-حل-ترامب-للأزمة-الأوكرانية-وننتظر-المقترحات-1094848585.html
لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T17:45+0000
2024-11-15T17:45+0000
2024-11-15T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال لافروف للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أتخيل"، مضيفا: "سننتظر المقترحات".وتابع قائلا: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أضاف لافروف، أن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".وقال لافروف للصحفيين عقب مشاركته في المنتدى الدولي للسلام والأمن "صير بني ياس": "فيما يتعلق بالجانب الروسي، في رأيي، أعلن الكرملين بالفعل، وهناك بيان صحفي. ليس هناك ما يمكن إضافته... لقد أعلن الكرملين بوضوح تقييماته".قال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأشار إلى أن المستشار "طالب بوتين بإنهاء الحرب وسحب القوات".
https://sarabic.ae/20241115/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-شولتس-بمبادرة-من-الجانب-الألماني-1094841993.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: لا فكرة لدينا حول كيفية حل ترامب للأزمة الأوكرانية وننتظر المقترحات
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار المقترحات.
وقال لافروف للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أتخيل"، مضيفا: "سننتظر المقترحات".
وتابع قائلا: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".
وأوضح لافروف: "لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه؛ موقفنا صاغه الرئيس بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 حزيران/يونيو من هذا العام".
وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أضاف لافروف، أن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".
وقال لافروف للصحفيين عقب مشاركته في المنتدى الدولي للسلام والأمن "صير بني ياس": "فيما يتعلق بالجانب الروسي، في رأيي، أعلن الكرملين بالفعل، وهناك بيان صحفي. ليس هناك ما يمكن إضافته... لقد أعلن الكرملين بوضوح تقييماته".
من جانبه، أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.
قال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار إلى أن المستشار "طالب بوتين بإنهاء الحرب وسحب القوات".