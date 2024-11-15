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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241115/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-شولتس-بمبادرة-من-الجانب-الألماني-1094841993.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع شولتس بمبادرة من الجانب الألماني
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع شولتس بمبادرة من الجانب الألماني
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T15:35+0000
2024-11-15T15:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وجرى خلال المكالمة تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين.وفيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف.ووفقا للكرملين فإن "المقترحات الروسية معروفة جيداً، وقد تم تحديدها بشكل خاص في الخطاب الذي ألقاه في وزارة الخارجية الروسية في شهر يونيو/حزيران الماضي".كما تم التطرق إلى الوضع في العلاقات الروسية الألمانية. وأشار بوتين إلى تدهورها غير المسبوق في جميع الاتجاهات نتيجة للمسار غير الودي للسلطات الألمانية.وجاء في البيان: "تم التأكيد على أن روسيا تفي دائمًا بشكل صارم بمعاهداتها والتزاماتها التعاقدية في قطاع الطاقة، وهي مستعدة للتعاون المتبادل المنفعة إذا أبدى الجانب الألماني اهتمامًا بذلك".وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.قال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
https://sarabic.ae/20241115/شولتس-يجري-اتصالا-مع-بوتين-1094836026.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع شولتس بمبادرة من الجانب الألماني

15:35 GMT 15.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وجرى خلال المكالمة تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن "الأزمة الحالية كانت نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من سياسة الناتو العدوانية التي تهدف إلى إنشاء نقطة انطلاق مناهضة لروسيا على الأراضي الأوكرانية، مع تجاهل مصالح بلادنا في المجال الأمني ​​والدوس على حقوق السكان الناطقين بالروسية".
وفيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف.
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شولتس يجري اتصالا مع بوتين
14:36 GMT
ووفقا للكرملين فإن "المقترحات الروسية معروفة جيداً، وقد تم تحديدها بشكل خاص في الخطاب الذي ألقاه في وزارة الخارجية الروسية في شهر يونيو/حزيران الماضي".
وينبغي أن تأخذ الاتفاقيات المحتملة في الاعتبار مصالح روسيا في مجال الأمن، وأن تستند إلى حقائق إقليمية جديدة، والأهم من ذلك، القضاء على الأسباب الجذرية للصراع.
كما تم التطرق إلى الوضع في العلاقات الروسية الألمانية. وأشار بوتين إلى تدهورها غير المسبوق في جميع الاتجاهات نتيجة للمسار غير الودي للسلطات الألمانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن روسيا قد أوفت دائمًا بالتزاماتها في قطاع الطاقة وهو مستعد للتعاون إذا أبدت ألمانيا اهتمامًا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.

وجاء في البيان: "تم التأكيد على أن روسيا تفي دائمًا بشكل صارم بمعاهداتها والتزاماتها التعاقدية في قطاع الطاقة، وهي مستعدة للتعاون المتبادل المنفعة إذا أبدى الجانب الألماني اهتمامًا بذلك".
وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.
قال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
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