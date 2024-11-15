https://sarabic.ae/20241115/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-شولتس-بمبادرة-من-الجانب-الألماني-1094841993.html

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع شولتس بمبادرة من الجانب الألماني

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع شولتس بمبادرة من الجانب الألماني

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وهي الأولى من نوعها... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T15:35+0000

2024-11-15T15:35+0000

2024-11-15T15:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار ألمانيا

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وجرى خلال المكالمة تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وفقا للكرملين.وفيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف.ووفقا للكرملين فإن "المقترحات الروسية معروفة جيداً، وقد تم تحديدها بشكل خاص في الخطاب الذي ألقاه في وزارة الخارجية الروسية في شهر يونيو/حزيران الماضي".كما تم التطرق إلى الوضع في العلاقات الروسية الألمانية. وأشار بوتين إلى تدهورها غير المسبوق في جميع الاتجاهات نتيجة للمسار غير الودي للسلطات الألمانية.وجاء في البيان: "تم التأكيد على أن روسيا تفي دائمًا بشكل صارم بمعاهداتها والتزاماتها التعاقدية في قطاع الطاقة، وهي مستعدة للتعاون المتبادل المنفعة إذا أبدى الجانب الألماني اهتمامًا بذلك".وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعا خلالها إلى إنهاء النزاع المسلح في أوكرانيا.قال هيبستريت في بيان: "بعد ظهر اليوم، أجرى المستشار أولاف شولتس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

https://sarabic.ae/20241115/شولتس-يجري-اتصالا-مع-بوتين-1094836026.html

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