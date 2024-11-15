https://sarabic.ae/20241115/شولتس-يجري-اتصالا-مع-بوتين-1094836026.html
شولتس يجري اتصالا مع بوتين
شولتس يجري اتصالا مع بوتين
سبوتنيك عربي
أكد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T14:36+0000
2024-11-15T14:36+0000
2024-11-15T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف مجلس الوزراء الألماني أن " شولتز دعا روسيا خلال اتصاله مع بوتين إلى التفاوض مع أوكرانيا لإقامة سلام عادل ودائم".ووفقًا لمجلس الوزراء الألماني، فإن "شولتس قال لبوتين إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا بقدر الضرورة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
شولتس يجري اتصالا مع بوتين
14:36 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 14:40 GMT 15.11.2024)
يتبع
أكد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف مجلس الوزراء الألماني أن " شولتز دعا روسيا خلال اتصاله مع بوتين إلى التفاوض مع أوكرانيا لإقامة سلام عادل ودائم".
ووفقًا لمجلس الوزراء الألماني، فإن "شولتس قال لبوتين إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا بقدر الضرورة".