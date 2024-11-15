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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241115/شولتس-يجري-اتصالا-مع-بوتين-1094836026.html
شولتس يجري اتصالا مع بوتين
شولتس يجري اتصالا مع بوتين
سبوتنيك عربي
أكد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T14:36+0000
2024-11-15T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف مجلس الوزراء الألماني أن " شولتز دعا روسيا خلال اتصاله مع بوتين إلى التفاوض مع أوكرانيا لإقامة سلام عادل ودائم".ووفقًا لمجلس الوزراء الألماني، فإن "شولتس قال لبوتين إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا بقدر الضرورة".
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روسيا, أخبار ألمانيا

شولتس يجري اتصالا مع بوتين

14:36 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 14:40 GMT 15.11.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف مجلس الوزراء الألماني أن " شولتز دعا روسيا خلال اتصاله مع بوتين إلى التفاوض مع أوكرانيا لإقامة سلام عادل ودائم".
ووفقًا لمجلس الوزراء الألماني، فإن "شولتس قال لبوتين إن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا بقدر الضرورة".
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