https://sarabic.ae/20241115/إعلام-شولتس-قد-يجري-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-لأول-مرة-منذ-عامين-1094835046.html
إعلام: شولتس قد يجري محادثة هاتفية مع بوتين لأول مرة منذ عامين
إعلام: شولتس قد يجري محادثة هاتفية مع بوتين لأول مرة منذ عامين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه من المقرر أن يجري المستشار الألماني أولاف شولتس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، وستكون أول مكالمة... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T14:23+0000
2024-11-15T14:23+0000
2024-11-15T14:38+0000
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلاً عن شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته: "يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس إجراء محادثة هاتفية، اليوم الجمعة".ووفق المستشار الألماني، فإن المحادثة الهاتفية تسبقها اتصالات عديدة وهو يديرها منذ فترة طويلة.
https://sarabic.ae/20241115/مشهد-غريب-برلمانيون-ينفجرون-ضحكا-خلال-كلمة-شولتس-1094834445.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
إعلام: شولتس قد يجري محادثة هاتفية مع بوتين لأول مرة منذ عامين
14:23 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 14:38 GMT 15.11.2024)
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه من المقرر أن يجري المستشار الألماني أولاف شولتس، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، وستكون أول مكالمة بعد عامين.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلاً عن شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته: "يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس إجراء محادثة هاتفية، اليوم الجمعة".
وفي وقت سابق، صرح شولتس في مقابلة صحفية مع "آيه آر دي" الألمانية، بأن الوقت المناسب للتحدث مع بوتين سيأتي قريبًا.
ووفق المستشار الألماني، فإن المحادثة الهاتفية تسبقها اتصالات عديدة وهو يديرها منذ فترة طويلة.