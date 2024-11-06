https://sarabic.ae/20241106/بث-مباشر-لافروف-يتحدث-خلال-منتدى-فالداي-الدولي--1094543535.html
بث مباشر.. لافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
بث مباشر.. لافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مداخلة صحفية في الاجتماع السنوي الـ 21 لمنتدى "فالداي" الدولي في سوتشي. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T12:56+0000
2024-11-06T12:56+0000
2024-11-06T12:56+0000
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2024
الأخبار
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مداخلة صحفية في الاجتماع السنوي الـ 21 لمنتدى "فالداي" الدولي في سوتشي.
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مداخلة صحفية في الاجتماع السنوي الـ 21 لمنتدى "فالداي" الدولي في سوتشي.
2024-11-06T12:56+0000
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PT6M57S
سبوتنيك عربي
روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف
بث مباشر.. لافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
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يتبع
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مداخلة صحفية في الاجتماع السنوي الـ 21 لمنتدى "فالداي" الدولي في سوتشي.