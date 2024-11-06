https://sarabic.ae/20241106/فعاليات-اليوم-الثاني-لمنتدى-فالداي-الـ21-1094545868.html

فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "فالداي" الـ21

فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "فالداي" الـ21

سبوتنيك عربي

ناقش خبراء منتدى "فالداي" الـ21 في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي مجموعة متنوعة من المواضيع، من الدور المتزايد للدول غير الغربية في النظام العالمي إلى مشاكل... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T13:50+0000

2024-11-06T13:50+0000

2024-11-06T13:50+0000

مؤتمر فالداي

روسيا

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وبدأ اليوم الثاني من الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لنادي فالداي للمناقشة بجلسة "هل هناك أغلبية عالمية؟ ما يوحد الدول خارج "الغرب الجماعي". وقال أحمد عبد الرزاق، المدير المؤسس لمركز الأبحاث الماليزي بيت الأمانة: "لم نعد متفرجين على المسرح العالمي. نحن نستعيد صوتنا وذاتيتنا".ووفقا له، فإن دول الأغلبية العالمية تطالب باحترام الغرب لهم ولا تريد تلبية المعايير الغربية.ولفت عبد الرزاق إلى أن أصواتهم أصبحت مسموعة على نحو متزايد من خلال مجموعات مثل مجموعة "بريكس"، التي تمثل بلدانها بالفعل 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن خلال الاتحاد، ستتمكن بلدان الأغلبية العالمية من تحديد الطلب وبناء اقتصاد عالمي.بدوره، قال ديفيد مونياي، مدير مركز الدراسات الصينية الأفريقية في جامعة "جوهانسبرج"، إن أغلبية دول العالم متحدة في رغبتها في تغيير النظام والابتعاد عن الهيمنة الغربية، إنهم يريدون بناء عالم جديد على أسس أكثر ديمقراطية والسعي لتحقيق المساواة الحقيقية.وناقش الخبراء أساليب جديدة لمعالجة الاختلالات الحالية، بما في ذلك دور التكنولوجيا الرقمية، وزيادة الشمول المالي، وإعادة التفكير في الحوكمة العالمية، وتم التعبير عن فكرة أن بلدان الأغلبية العالمية سيتعين عليها التوصل إلى عملة احتياطية جديدة، لأن التجارة التي تمارس حاليا في العملات الوطنية لها قيود خطيرة.وخلال الجلسة السابعة، تمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بمشاركة ممثلي مصر وإسرائيل وإيران ولبنان.واتفق المشاركون في الجلسة على أن المشكلة ليس لها حل عسكري، وأشاروا إلى أنه من الضروري، رغم كل الصعاب، اتباع المسار الدبلوماسي الذي من شأنه أن يطفئ لهيب الحرب المستعرة حاليا.وخصصت الجلسة الثامنة لدور المعلومات والتلاعب بها في عصر التحولات العالمية، ولوحظ أن أحد أسباب انتقال الأزمة الأوكرانية إلى مرحلة حادة هو فقدان الثقة بين روسيا والغرب، ولم يكن هذا ليحدث لولا الدعاية الغربية الهائلة التي قامت بتلقين مجتمع العلوم السياسية ورجال الأعمال والناس العاديين، فالغرب لا ينظر إلى روسيا والوضع المحيط بأوكرانيا بشكل مباشر، بل من خلال عدد هائل من المرشحات والشاشات.خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشيلافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية

https://sarabic.ae/20241106/لافروف-يصل-إلى-سوتشي-للمشاركة-في-الاجتماع-السنوي-الـ21-لمنتدى-فالداي-الدولي-1094531511.html

https://sarabic.ae/20241104/انطلاق-فعاليات-منتدى-فالداي-الدولي-للحوار-في-سوتشي--1094506944.html

https://sarabic.ae/20241031/خلال-فترة-تحول-جذري-سوتشي-تتحضر-لعقد-منتدى-فالداي-بنسخته-الـ21-1094359234.html

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مؤتمر فالداي, روسيا