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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/إعلام-أردوغان-ينوي-تقديم-اقتراح-تجميد-الصراع-الأوكراني-خلال-قمة-الـ20-1094896720.html
إعلام: أردوغان ينوي تقديم اقتراح تجميد الصراع الأوكراني خلال قمة الـ20
إعلام: أردوغان ينوي تقديم اقتراح تجميد الصراع الأوكراني خلال قمة الـ20
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة غربية عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، تقديم اقتراح لتجميد الصراع الأوكراني على طول... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:41+0000
2024-11-18T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، "اليوم الإثنين، سيقدم أردوغان خلال اجتماع زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، اقتراحه لتجميد النزاع على طول الخطوط الحالية لجبهات القتال".وبحسب الوكالة، يرى الجانب التركي أن هذا هو السبيل الأكثر واقعية لحل النزاع، على الرغم من أنه سيكون من الصعب على أوكرانيا قبول مثل هذا الاقتراح.وتعقد قمة مجموعة العشرين يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجار، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتينشولتس: زيلينسكي لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرينرئيس الوزراء البولندي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
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إعلام: أردوغان ينوي تقديم اقتراح تجميد الصراع الأوكراني خلال قمة الـ20

08:41 GMT 18.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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تابعنا عبر
نقلت صحيفة غربية عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، تقديم اقتراح لتجميد الصراع الأوكراني على طول خط المواجهة.
وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، "اليوم الإثنين، سيقدم أردوغان خلال اجتماع زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، اقتراحه لتجميد النزاع على طول الخطوط الحالية لجبهات القتال".

ووفقًا لمصادر لم تسمها الوكالة، فإن الرئيس التركي سيعرض على كييف، "تأجيل المفاوضات بشأن عضوية الناتو لمدة 10 سنوات على الأقل، وتجميد النزاع على طول خط المواجهة الحالي وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجزء الشرقي من دونباس، ونشر هناك قوات عسكرية دولية، كـ"تنازل" لروسيا."

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة الـ20 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مروحيات ترافق موكب لافروف في البرازيل... فيديو
08:03 GMT
وبحسب الوكالة، يرى الجانب التركي أن هذا هو السبيل الأكثر واقعية لحل النزاع، على الرغم من أنه سيكون من الصعب على أوكرانيا قبول مثل هذا الاقتراح.
وتعقد قمة مجموعة العشرين يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجار، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.
بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتين
شولتس: زيلينسكي لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرين
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