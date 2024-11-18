https://sarabic.ae/20241118/إعلام-أردوغان-ينوي-تقديم-اقتراح-تجميد-الصراع-الأوكراني-خلال-قمة-الـ20-1094896720.html
إعلام: أردوغان ينوي تقديم اقتراح تجميد الصراع الأوكراني خلال قمة الـ20
إعلام: أردوغان ينوي تقديم اقتراح تجميد الصراع الأوكراني خلال قمة الـ20
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة غربية عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، تقديم اقتراح لتجميد الصراع الأوكراني على طول... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:41+0000
2024-11-18T08:41+0000
2024-11-18T08:41+0000
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وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، "اليوم الإثنين، سيقدم أردوغان خلال اجتماع زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، اقتراحه لتجميد النزاع على طول الخطوط الحالية لجبهات القتال".وبحسب الوكالة، يرى الجانب التركي أن هذا هو السبيل الأكثر واقعية لحل النزاع، على الرغم من أنه سيكون من الصعب على أوكرانيا قبول مثل هذا الاقتراح.وتعقد قمة مجموعة العشرين يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجار، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.بعد مكالمة شولتس... ماكرون يعلق على إجراء مفاوضات مع بوتينشولتس: زيلينسكي لم تتم دعوته لحضور قمة مجموعة العشرينرئيس الوزراء البولندي: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
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روسيا, أخبار العالم الآن
إعلام: أردوغان ينوي تقديم اقتراح تجميد الصراع الأوكراني خلال قمة الـ20
نقلت صحيفة غربية عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل، تقديم اقتراح لتجميد الصراع الأوكراني على طول خط المواجهة.
وكتبت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، "اليوم الإثنين، سيقدم أردوغان
خلال اجتماع زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، اقتراحه لتجميد النزاع على طول الخطوط الحالية لجبهات القتال".
ووفقًا لمصادر لم تسمها الوكالة، فإن الرئيس التركي سيعرض على كييف، "تأجيل المفاوضات بشأن عضوية الناتو لمدة 10 سنوات على الأقل، وتجميد النزاع على طول خط المواجهة الحالي وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجزء الشرقي من دونباس، ونشر هناك قوات عسكرية دولية، كـ"تنازل" لروسيا."
وبحسب الوكالة، يرى الجانب التركي أن هذا هو السبيل الأكثر واقعية لحل النزاع، على الرغم من أنه سيكون من الصعب على أوكرانيا قبول مثل هذا الاقتراح.
وتعقد قمة مجموعة العشرين يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجار، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.