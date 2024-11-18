https://sarabic.ae/20241118/أردوغان-الأمم-المتحدة-غير-قادرة-على-حل-النزاعات-1094890428.html
أردوغان: الأمم المتحدة غير قادرة على حل النزاعات
أردوغان: الأمم المتحدة غير قادرة على حل النزاعات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأمم المتحدة غير قادرة على منع الصراعات في العالم، وخاصة في غزة، وإيجاد حلول للأزمات. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T07:23+0000
2024-11-18T07:23+0000
2024-11-18T07:23+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094661679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab99d418f6e513f90b07d1a16d3bc08b.jpg
وقال أردوغان: "الأمم المتحدة غير قادرة على منع الصراعات في العالم، وخاصة في غزة، وأنها غير قادرة على إيجاد حلول للأزمات".وأكد الرئيس أردوغان أن "موقف البرازيل ضد العدوان الإسرائيلي واضح، وأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل". ووصل أردوغان إلى البرازيل للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"، حيث عقد لقاء مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والبرازيل، والقضايا الإقليمية والعالمية. وأكد الرئيس أردوغان أن الحوار رفيع المستوى مهم في تطوير العلاقات بين تركيا والبرازيل، وأنهما سيواصلان العمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين التي من المقرر أن تعقد يوم 18 و19 نوفمبر، حيث تتناول قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيلتركيا ترفض عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي عبر أجوائها
https://sarabic.ae/20241113/أردوغان-لا-نزال-متفائلين-بشأن-لقاء-محتمل-مع-الأسد-وتركيا-لا-تهدد-وحدة-الأراضي-السورية-1094756774.html
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094661679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d97c3716ff26611187f9602718ec96b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, فلسطين المحتلة, قطاع غزة
العالم, أخبار تركيا اليوم, فلسطين المحتلة, قطاع غزة
أردوغان: الأمم المتحدة غير قادرة على حل النزاعات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأمم المتحدة غير قادرة على منع الصراعات في العالم، وخاصة في غزة، وإيجاد حلول للأزمات.
وقال أردوغان: "الأمم المتحدة غير قادرة على منع الصراعات في العالم، وخاصة في غزة، وأنها غير قادرة على إيجاد حلول للأزمات".
وأضاف: "من المناسب للبرازيل أن تضع إصلاح الحوكمة العالمية على جدول الأعمال خلال قمة مجموعة العشرين".
وأكد الرئيس أردوغان أن "موقف البرازيل ضد العدوان الإسرائيلي واضح، وأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل".
وتابع: "ينبغي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في فلسطين، كما يجب توصيل المساعدات الإنسانية دون انقطاع، فيما ستواصل تركيا بذل قصارى جهدها لإيجاد حل".
ووصل أردوغان إلى البرازيل للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"، حيث عقد لقاء مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والبرازيل، والقضايا الإقليمية والعالمية.
وأكد الرئيس أردوغان أن الحوار رفيع المستوى مهم في تطوير العلاقات بين تركيا والبرازيل، وأنهما سيواصلان العمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين التي من المقرر أن تعقد يوم 18 و19 نوفمبر، حيث تتناول قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.