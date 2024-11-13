https://sarabic.ae/20241113/أردوغان-لا-نزال-متفائلين-بشأن-لقاء-محتمل-مع-الأسد-وتركيا-لا-تهدد-وحدة-الأراضي-السورية-1094756774.html
أردوغان: متفائلون بشأن لقاء محتمل مع الأسد والتهديد الإسرائيلي لسوريا ليس قصة خيالية
أردوغان: متفائلون بشأن لقاء محتمل مع الأسد والتهديد الإسرائيلي لسوريا ليس قصة خيالية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا لا تهدد وحدة الأراضي السورية"، مؤكدا أنه لا يزال متفائلا بشأن لقاء محتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووضع علاقات... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T11:25+0000
2024-11-13T11:25+0000
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وتابع الرئيس التركي، اليوم الأربعاء: "الإرهابيون وفي مقدمتهم وحدات حماية الشعب هم الذين يهددون وحدة الأراضي السورية، وليس من السوريين المنتشرين في عدة دول، وعلى الأسد أن يدرك ذلك ويتخذ الخطوات اللازمة لخلق مناخ جديد في بلاده"، حسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف: "هناك مناطق على حدودنا يتمسك بها الإرهابيون، ولا يمكن ضمان الأمن الكامل دون تطهيرها وتجفيف مستنقع الإرهاب"، مؤكدا: "عملياتنا خارج الحدود من أجل أمن بلادنا دائمًا على جدول أعمالنا، ولدينا الاستعداد للبدء في أي وقت إذا شعرنا بالتهديد".واستطرد: "تركيا لا يمكنها مواصلة علاقاتها مع إسرائيل ولا يوجد نية لفعل ذلك"، مضيفا: "تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها".وتابع: "نحن حازمون في قطع العلاقات مع إسرائيل وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة ونقف مع فلسطين حتى النهاية".وتابع: "نأمل أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطوات مختلفة بشأن المنطقة خلال ولايته الجديدة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: متفائلون بشأن لقاء محتمل مع الأسد والتهديد الإسرائيلي لسوريا ليس قصة خيالية
11:25 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 13.11.2024)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا لا تهدد وحدة الأراضي السورية"، مؤكدا أنه لا يزال متفائلا بشأن لقاء محتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووضع علاقات البلدين في مسارها الصحيح.
وتابع الرئيس التركي، اليوم الأربعاء: "الإرهابيون وفي مقدمتهم وحدات حماية الشعب هم الذين يهددون وحدة الأراضي السورية
، وليس من السوريين المنتشرين في عدة دول، وعلى الأسد أن يدرك ذلك ويتخذ الخطوات اللازمة لخلق مناخ جديد في بلاده"، حسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف: "هناك مناطق على حدودنا يتمسك بها الإرهابيون، ولا يمكن ضمان الأمن الكامل دون تطهيرها وتجفيف مستنقع الإرهاب"، مؤكدا: "عملياتنا خارج الحدود من أجل أمن بلادنا دائمًا على جدول أعمالنا، ولدينا الاستعداد للبدء في أي وقت إذا شعرنا بالتهديد".
وقال أردوغان: "مددنا يدنا إلى الجانب السوري للتطبيع، ونعتقد أن هذا سيفتح الباب للسلام والاستقرار في الأراضي السورية".
واستطرد: "تركيا لا يمكنها مواصلة علاقاتها مع إسرائيل ولا يوجد نية لفعل ذلك"، مضيفا: "تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها".
وتابع: "نحن حازمون في قطع العلاقات مع إسرائيل
وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة ونقف مع فلسطين حتى النهاية".
وقال الرئيس التركي: "إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها، والوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوءا يوميا، والتهديد الإسرائيلي لسوريا ليس قصة خيالية".
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي
وتابع: "نأمل أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطوات مختلفة بشأن المنطقة خلال ولايته الجديدة".