https://sarabic.ae/20241117/تركيا-ترفض-عبور-طائرة-الرئيس-الإسرائيلي-عبر-أجوائها-1094886550.html

تركيا ترفض عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي عبر أجوائها

تركيا ترفض عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي عبر أجوائها

سبوتنيك عربي

رفضت أنقرة طلب تل أبيب بالسماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي بعبور الأجواء التركية خلال رحلته إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر المناخ "كوب - 29"، الذي يقام في الفترة... 17.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إنها علمت ذلك من مصادر مطلعة، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن طائرة هرتسوغ، كانت ستتجه إلى باكو للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29".وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن هرتسوغ، قرر إلغاء رحلته إلى أذربيجان لدوافع أمنية، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية.لكن وسائل إعلام أذربيجانية نقلت عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأسباب الحقيقية لعدم وصول هرتسوغ، إلى أذربيجان، لم تكن لأسباب أمنية على الإطلاق، كما أشارت بعض وسائل الإعلام الأجنبية.وتابعت: "سبب عدم وصول إسحاق هرتسوغ إلى أذربيجان هو أن تركيا فرضت حظرا على استخدام طائرة الرئيس الإسرائيلي مجالها الجوي".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، إن "تركيا لا يمكنها مواصلة علاقاتها مع إسرائيل ولا يوجد نية لفعل ذلك"، مضيفا: "تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها".وتابع: "نحن حازمون في قطع العلاقات مع إسرائيل وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة ونقف مع فلسطين حتى النهاية".

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