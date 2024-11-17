https://sarabic.ae/20241117/ليست-لأسباب-أمنية-صحيفة-تكشف-سبب-عدم-قدوم-الرئيس-الإسرائيلي-إلى-أذربيجان-1094874971.html

"ليست لأسباب أمنية"... صحيفة تكشف سبب عدم قدوم الرئيس الإسرائيلي إلى أذربيجان

"ليست لأسباب أمنية"... صحيفة تكشف سبب عدم قدوم الرئيس الإسرائيلي إلى أذربيجان

سبوتنيك عربي

نشرت وسائل إعلام أذربيجانية نقلا عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأسباب الحقيقية لعدم وصول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى أذربيجان. 17.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-17T12:53+0000

2024-11-17T12:53+0000

2024-11-17T12:53+0000

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وأكدت صحيفة "كاليبو"، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن عدم قدوم هرتسوغ إلى أذربيجان لم تكن لأسباب أمنية على الإطلاق، كما أشارت بعض وسائل الإعلام الأجنبية. ووفقا للصحيفة، فإنه " ليس من المبالغة القول إن باكو هي واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم. وهذا ما تؤكده حقيقة أن عددًا كبيرًا من المسؤولين الإسرائيليين جاءوا إلى أذربيجان، بما في ذلك القيادة العليا للبلاد، بما في ذلك الرئيس إسحاق هرتزوغ نفسه، الذي زار باكو في 30 مايو/ أيار من هذا العام". علاوة على ذلك، فيما يتعلق بعقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان، يتم أيضًا اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة في سياق وصول عشرات الآلاف من الضيوف وحوالي مائة من قادة العالم ورؤساء الوفود رفيعي المستوى إلى البلاد. ونوهت الصحيفة إلى أنه "تقدم أذربيجان مفهوما شاملا لعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) وتهيئ الظروف لمشاركة جميع الأطراف فيه، ولكن الوضع المحيط بزيارة الرئيس الإسرائيلي نشأ لأسباب خارجة عن إرادة بلادنا".

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