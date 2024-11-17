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التحقيقات تكشف مفاجأة مدوية: ضابط رفيع متورط في مهاجمة منزل نتنياهو
التحقيقات تكشف مفاجأة مدوية: ضابط رفيع متورط في مهاجمة منزل نتنياهو
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مفاجأة مدوية بشأن تورط ضابط رفيع في مهاجمة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T12:25+0000
2024-11-17T12:25+0000
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت 3 مشتبه بهم بإلقاء قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو بقيساريا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأن أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم ضابط احتياط رفيع في الجيش الإسرائيلي، شارك في الاحتجاجات.وأوضحت الصحيفة أن الشرطة وجهاز الشاباك الإسرائيليان قد نجحا في توقيف ثلاثة مشتبه فيهم لضلوعهم في الحادث" الذي وقع في قيساريا بوسط البلاد، وأنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشاباك معا.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن المحكمة الإسرائيلية أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق، أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما، ما يعني أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم. وكانت قنبلتان ضوئيتان سقطتا مساء أمس السبت، في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لم يكن وعائلته متواجدين في المنزل، آنذاك. ويُعد هذا التطور تصعيدًا خطيرًا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان كشف الحقيقة، بحسب البيان.والشهر الماضي، تمكنت طائرة مسيرة انقضاضية أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه منزل نتنياهو، من إصابة نافذة غرفة نومه وتسببت بأضرار في حديقة المنزل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.واتهم نتنياهو، "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".
https://sarabic.ae/20241116/الشرطة-الإسرائيلية-والشاباك-يحققان-في-إطلاق-قنبلتين-ضوئيتين-على-منزل-نتنياهو-1094866494.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

التحقيقات تكشف مفاجأة مدوية: ضابط رفيع متورط في مهاجمة منزل نتنياهو

12:25 GMT 17.11.2024
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Richard Drew
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مفاجأة مدوية بشأن تورط ضابط رفيع في مهاجمة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت 3 مشتبه بهم بإلقاء قنبلتين مضيئتين على منزل نتنياهو بقيساريا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأن أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم ضابط احتياط رفيع في الجيش الإسرائيلي، شارك في الاحتجاجات.
مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو
أمس, 20:48 GMT
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة وجهاز الشاباك الإسرائيليان قد نجحا في توقيف ثلاثة مشتبه فيهم لضلوعهم في الحادث" الذي وقع في قيساريا بوسط البلاد، وأنهم سيخضعون لتحقيق مشترك من قبل الشرطة والشاباك معا.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن المحكمة الإسرائيلية أمرت بحظر نشر معلومات عن التحقيق، أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما، ما يعني أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.
وكانت قنبلتان ضوئيتان سقطتا مساء أمس السبت، في الباحة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لم يكن وعائلته متواجدين في المنزل، آنذاك.
ويُعد هذا التطور تصعيدًا خطيرًا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان كشف الحقيقة، بحسب البيان.
والشهر الماضي، تمكنت طائرة مسيرة انقضاضية أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه منزل نتنياهو، من إصابة نافذة غرفة نومه وتسببت بأضرار في حديقة المنزل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
واتهم نتنياهو، "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".
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