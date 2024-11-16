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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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29 د
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29 د
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241116/الشرطة-الإسرائيلية-والشاباك-يحققان-في-إطلاق-قنبلتين-ضوئيتين-على-منزل-نتنياهو-1094866494.html
الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو
الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فتح تحقيق مشترك مع جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قيسارية شمالي... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T20:48+0000
2024-11-16T20:48+0000
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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، اليوم السبت: "رصدنا مساء اليوم، قرابة الساعة 7:30 مساءً، قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية وسقطتا داخل حديقة المنزل".وأضاف البيان: "لم يكن رئيس الوزراء وعائلته متواجدين في المنزل وقت الحادث".وتابع: "على الفور، أُعلن عن فتح تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة للوقوف على ملابسات الحادث".ويُعد هذا التطور تصعيدًا خطيرًا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان كشف الحقيقة، بحسب البيان.والشهر الماضي، تمكنت طائرة مسيرة انقضاضية أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه منزل نتنياهو، من إصابة نافذة غرفة نومه وتسببت بأضرار في حديقة المنزل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.واتهم نتنياهو، "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".
https://sarabic.ae/20241022/تقرير-الطائرة-المسيرة-التي-أطلقها-حزب-الله-على-قيساريا-أصابت-نافذة-منامة-نتنياهو-1094040347.html
https://sarabic.ae/20241030/مسيرات-حزب-الله-تتسبب-بتأجيل-حفل-زفاف-نجل-نتنياهو-1094306154.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله

الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو

20:48 GMT 16.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فتح تحقيق مشترك مع جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قيسارية شمالي إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، اليوم السبت: "رصدنا مساء اليوم، قرابة الساعة 7:30 مساءً، قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية وسقطتا داخل حديقة المنزل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
تقرير: الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" على قيساريا أصابت نافذة منامة نتنياهو
22 أكتوبر, 14:05 GMT
وأضاف البيان: "لم يكن رئيس الوزراء وعائلته متواجدين في المنزل وقت الحادث".
وتابع: "على الفور، أُعلن عن فتح تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة للوقوف على ملابسات الحادث".
ويُعد هذا التطور تصعيدًا خطيرًا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان كشف الحقيقة، بحسب البيان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
مسيرات "حزب الله" تتسبب بتأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو
30 أكتوبر, 08:21 GMT
والشهر الماضي، تمكنت طائرة مسيرة انقضاضية أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه منزل نتنياهو، من إصابة نافذة غرفة نومه وتسببت بأضرار في حديقة المنزل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
واتهم نتنياهو، "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".
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Сотрудники гражданской обороны тушат пожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:13 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 06:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14 نوفمبر, 21:26 GMT
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