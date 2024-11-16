https://sarabic.ae/20241116/الشرطة-الإسرائيلية-والشاباك-يحققان-في-إطلاق-قنبلتين-ضوئيتين-على-منزل-نتنياهو-1094866494.html
الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو
الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فتح تحقيق مشترك مع جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قيسارية شمالي... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T20:48+0000
2024-11-16T20:48+0000
2024-11-16T20:48+0000
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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، اليوم السبت: "رصدنا مساء اليوم، قرابة الساعة 7:30 مساءً، قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية وسقطتا داخل حديقة المنزل".وأضاف البيان: "لم يكن رئيس الوزراء وعائلته متواجدين في المنزل وقت الحادث".وتابع: "على الفور، أُعلن عن فتح تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة للوقوف على ملابسات الحادث".ويُعد هذا التطور تصعيدًا خطيرًا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان كشف الحقيقة، بحسب البيان.والشهر الماضي، تمكنت طائرة مسيرة انقضاضية أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه منزل نتنياهو، من إصابة نافذة غرفة نومه وتسببت بأضرار في حديقة المنزل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.واتهم نتنياهو، "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله
الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل نتنياهو
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فتح تحقيق مشترك مع جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" بعد إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قيسارية شمالي إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية
في بيان، اليوم السبت: "رصدنا مساء اليوم، قرابة الساعة 7:30 مساءً، قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية وسقطتا داخل حديقة المنزل".
وأضاف البيان: "لم يكن رئيس الوزراء وعائلته متواجدين في المنزل وقت الحادث".
وتابع: "على الفور، أُعلن عن فتح تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة للوقوف على ملابسات الحادث".
ويُعد هذا التطور تصعيدًا خطيرًا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان كشف الحقيقة، بحسب البيان.
والشهر الماضي، تمكنت طائرة مسيرة انقضاضية
أطلقها "حزب الله" اللبناني باتجاه منزل نتنياهو، من إصابة نافذة غرفة نومه وتسببت بأضرار في حديقة المنزل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
واتهم نتنياهو، "حزب الله
" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".