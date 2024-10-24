https://sarabic.ae/20241024/نتنياهو-يكشف-عن-مفاجئة-حزب-الله-الأكبر-من-هجوم-طوفان-الأقصى-1094107800.html

نتنياهو يكشف عن مفاجأة "حزب الله" الأكبر من هجوم "طوفان الأقصى"

نتنياهو يكشف عن مفاجأة "حزب الله" الأكبر من هجوم "طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "العملية العسكرية التي يشنها جيشه على قطاع غزة تقترب من نهايتها" كاشفا عن مخطط كبير أعده "حزب الله"، بحسب... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T08:41+0000

2024-10-24T08:41+0000

2024-10-24T08:54+0000

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وقال نتنياهو: "نحن في بداية نهاية العملية في غزة، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية"، مشددا على أن "هذه الحرب كناية عن صراع بين الحضارة والوحشية وتمتد إلى ما هو أبعد من مكافحة الإرهاب".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود. وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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