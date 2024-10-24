https://sarabic.ae/20241024/المكتب-السياسي-لحركة-حماس-مستعدون-لإطلاق-سراح-محتجزين-روس-في-صفقة-تبادل-أسرى-مع-إسرائيل-1094103625.html

المكتب السياسي لحركة "حماس": مستعدون لإطلاق سراح محتجزين روس في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

المكتب السياسي لحركة "حماس": مستعدون لإطلاق سراح محتجزين روس في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" مستعدة لإطلاق سراح أسيرين يحملان الجنسية الروسية في إطار صفقة تبادل أسرى... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T07:29+0000

2024-10-24T07:29+0000

2024-10-24T07:29+0000

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وقال أبو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "الحركة مستعدة لإيلاء الأسبقية لإطلاق سراح أسيرين روسيين محتجزين في قطاع غزة، لكن في إطار صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل".وأضاف أبو مرزوق أن "روسيا طلبت إطلاق سراح 4 من الرعايا الروس، وتم إطلاق سراح اثنين من المدنيين، رجل وامرأة، بدون مقابل إكراما للرئيس بوتين على موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية". ووفقا لأبو مرزوق يتبقى روسيان اثنان في الأسر في قطاع غزة، سيكون لهما أولوية عند تبادل الأسرى، إكراما لأصدقائنا الروس. وتستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين، فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزةردا على تصريحات بلينكن بشأن "إنهاء حرب غزة".. مسؤول إسرائيلي: سياستنا بشأن القطاع لم تتغير

https://sarabic.ae/20241024/المكتب-السياسي-لحركة-حماس-لم-نطلع-على-الاقتراح-المصري-الجديد-بشأن-الهدنة-وتبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1094103346.html

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