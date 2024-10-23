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"حزب الله" ينعى القيادي هاشم صفي الدين
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قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": أمريكا وإسرائيل تحاولان فرض هيئة شعبية مستقلة لإدارة غزة
قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": أمريكا وإسرائيل تحاولان فرض هيئة شعبية مستقلة لإدارة غزة
سبوتنيك عربي
كشف عضو اللجنة المركزية وعضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، غسان أيوب، أن إسرائيل وأمريكا تعملان لفرض لجنة أو هيئة شعبية مستقلة تقوم هي... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T13:45+0000
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وأعرب أيوب في حديث لـ"سبوتنيك"، عن تخوفه من أن تكون هذه اللجنة هي مُنطلق لتجاوز السلطة الفلسطينية، متأسفا بشأن عدم وجود مفاوضات جدية في الملفين الفلسطيني واللبناني، لأن خيار التصعيد بيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.وأشار الى أن "مصر قدمت دعوة لكل من حركة "فتح" وحركة "حماس" ولكن للأسف بعد تجاوز العام على الجرائم الاسرائيلية، من الواضح أن المصالح الفئوية الفصائلية هي التي تطغى وتحول دون تمكين تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية رغم شلال الدم النازف في غزة".ونوّه أيوب على أن هناك مخاوف من أن تكون هذه اللجنة مُنطلق لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، معتبرا أن أي لجنة يُقدم لها المال تصبح هي المرجعية في أي وطن كان.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري

قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": أمريكا وإسرائيل تحاولان فرض هيئة شعبية مستقلة لإدارة غزة

13:45 GMT 23.10.2024
© AP Photoفلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© AP Photo
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كشف عضو اللجنة المركزية وعضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، غسان أيوب، أن إسرائيل وأمريكا تعملان لفرض لجنة أو هيئة شعبية مستقلة تقوم هي بإدارة قطاع غزة بعيداً عن "حماس" و"فتح".
وأعرب أيوب في حديث لـ"سبوتنيك"، عن تخوفه من أن تكون هذه اللجنة هي مُنطلق لتجاوز السلطة الفلسطينية، متأسفا بشأن عدم وجود مفاوضات جدية في الملفين الفلسطيني واللبناني، لأن خيار التصعيد بيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وشدد القيادي على أن هناك تحركات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على كل الأطراف، بما فيها الأطراف الفلسطينية لتمرير ما يسمى برغبة نتنياهو في قطاع غزة وجنوب لبنان.

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وأشار الى أن "مصر قدمت دعوة لكل من حركة "فتح" وحركة "حماس" ولكن للأسف بعد تجاوز العام على الجرائم الاسرائيلية، من الواضح أن المصالح الفئوية الفصائلية هي التي تطغى وتحول دون تمكين تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية رغم شلال الدم النازف في غزة".

وفيما يخص الوحدة الداخلية الفلسطينية والمفاوضات التي تجري بين "فتح" و"حماس"، أكد أيوب أنه جرى لقاء بين الحركتين قبل أيام ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لأن لكل طرف هواجس خاصة به مرتبطة بمصالحه.

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ولفت إلى أنهم في منظمة التحرير الفلسطينية ينظرون إلى هذه اللجنة التي اجتمعت بريبة خصوصا أنها ليست مبادرة مصرية بحتة ولكنها مبادرة أمريكية مبنية على الرغبة والمصالحة الإسرائيلية.

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وأوضح أن نتنياهو لا يريد "فتح" ولا "حماس" ولكن من منظوره أن من يُدير قطاع غزة هو وجود الأمن الإسرائيلي، وأن هذا القطاع يستطيع أن يُسيّر نفسه بنفسه من خلال هيئة شعبية مستقلة، وهذا الموقف أخذه الأمريكي وقدمه للمصريين لتشكيل لجنة بعيدة عن "حماس" و"فتح" ولكن متفق عليها بين الفصائل.

ونوّه أيوب على أن هناك مخاوف من أن تكون هذه اللجنة مُنطلق لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، معتبرا أن أي لجنة يُقدم لها المال تصبح هي المرجعية في أي وطن كان.
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