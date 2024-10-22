https://sarabic.ae/20241022/السعودية-والعراق-يبحثان-عقد-قمة-إسلامية-بشأن-الأحداث-في-غزة-ولبنان-1094050222.html

السعودية والعراق يبحثان عقد قمة إسلامية بشأن الأحداث في غزة ولبنان

السعودية والعراق يبحثان عقد قمة إسلامية بشأن الأحداث في غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الإعداد لعقد قمة عربية إسلامية... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T19:18+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء شياع السوداني، أنه أجرى اتصالاً هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأكد السوداني أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على تنمية الشراكات الثنائية وتنسيق المواقف بهدف مواجهة التحديات، لما فيه خدمة ومصالح البلدين العربين الشقيقين".وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في غزة ولبنان، في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان، بحسب الوكالة.وأضاف الوكالة العراقية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني، بحث مع الأمير محمد بن سلمان، الإعداد لعقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث وتداعياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل، بسرب من الطائرات المسيرة، فيما أكدت إسرائيل أنها تبحث عن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، مرجحة سقوطها في منطقة مفتوحة.وفي السياق ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "قبل نحو ساعة، تم رصد طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة، وكانت الطائرة في طريقها نحو منطقة يوكنعام، جنوب حيفا، وكانت تحت مراقبة سلاح الجو".وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء واقعة تسلل طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية، دون اعتراضهما، بعد ساعة كاملة من سماع دوي صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "بعد ساعة كاملة من دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، تم الإعلان عن الانتهاء من واقعة تسلل مسيرتين قادمتين من لبنان دون اعتراض".

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