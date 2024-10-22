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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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https://sarabic.ae/20241022/السعودية-والعراق-يبحثان-عقد-قمة-إسلامية-بشأن-الأحداث-في-غزة-ولبنان-1094050222.html
السعودية والعراق يبحثان عقد قمة إسلامية بشأن الأحداث في غزة ولبنان
السعودية والعراق يبحثان عقد قمة إسلامية بشأن الأحداث في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الإعداد لعقد قمة عربية إسلامية... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T19:18+0000
2024-10-22T19:18+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء شياع السوداني، أنه أجرى اتصالاً هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأكد السوداني أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على تنمية الشراكات الثنائية وتنسيق المواقف بهدف مواجهة التحديات، لما فيه خدمة ومصالح البلدين العربين الشقيقين".وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في غزة ولبنان، في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان، بحسب الوكالة.وأضاف الوكالة العراقية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني، بحث مع الأمير محمد بن سلمان، الإعداد لعقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث وتداعياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل، بسرب من الطائرات المسيرة، فيما أكدت إسرائيل أنها تبحث عن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، مرجحة سقوطها في منطقة مفتوحة.وفي السياق ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "قبل نحو ساعة، تم رصد طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة، وكانت الطائرة في طريقها نحو منطقة يوكنعام، جنوب حيفا، وكانت تحت مراقبة سلاح الجو".وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء واقعة تسلل طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية، دون اعتراضهما، بعد ساعة كاملة من سماع دوي صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "بعد ساعة كاملة من دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، تم الإعلان عن الانتهاء من واقعة تسلل مسيرتين قادمتين من لبنان دون اعتراض".
https://sarabic.ae/20241022/فرنسا-تنظم-مؤتمرا-دوليا-لدعم-لبنان-ما-الذي-يمكن-أن-يقدمه-في-ظل-استمرار-الحرب؟-1094047265.html
https://sarabic.ae/20241021/أموال-وحصانة-إسرائيل-تناقش-أفكارا-جديدة-بشأن-الرهائن-في-غزة-1093987558.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

السعودية والعراق يبحثان عقد قمة إسلامية بشأن الأحداث في غزة ولبنان

19:18 GMT 22.10.2024
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Photo / Arab League
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ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الإعداد لعقد قمة عربية إسلامية حول الأحداث الجارية في قطاع غزة ولبنان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء شياع السوداني، أنه أجرى اتصالاً هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان.. ما الذي يمكن أن يقدمه في ظل استمرار الحرب؟
17:33 GMT
وأكد السوداني أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على تنمية الشراكات الثنائية وتنسيق المواقف بهدف مواجهة التحديات، لما فيه خدمة ومصالح البلدين العربين الشقيقين".
وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في غزة ولبنان، في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر عليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، وبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان، بحسب الوكالة.
وأضاف الوكالة العراقية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني، بحث مع الأمير محمد بن سلمان، الإعداد لعقد قمة إسلامية بخصوص الأحداث وتداعياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل، بسرب من الطائرات المسيرة، فيما أكدت إسرائيل أنها تبحث عن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، مرجحة سقوطها في منطقة مفتوحة.
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
أموال وحصانة.. إسرائيل تناقش "أفكارا جديدة" بشأن الرهائن في غزة
أمس, 09:04 GMT
وفي السياق ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "قبل نحو ساعة، تم رصد طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة، وكانت الطائرة في طريقها نحو منطقة يوكنعام، جنوب حيفا، وكانت تحت مراقبة سلاح الجو".
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء واقعة تسلل طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية، دون اعتراضهما، بعد ساعة كاملة من سماع دوي صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "بعد ساعة كاملة من دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، تم الإعلان عن الانتهاء من واقعة تسلل مسيرتين قادمتين من لبنان دون اعتراض".
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