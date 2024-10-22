https://sarabic.ae/20241022/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-جنوب-حيفا-بسرب-من-الميسرات-1094049418.html

"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا بسرب من المسيرات

"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا بسرب من المسيرات

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل، بسرب من الطائرات المسيرة، فيما أكدت إسرائيل أنها تبحث... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T18:41+0000

2024-10-22T18:41+0000

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وجاء في بيان لـ"حزب الله": "في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على الاعتداءات والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:55 من مساء اليوم الثلاثاء، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة "إلياكيم" جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة".وأوضح البيان أن قوات الجيش تواصل البحث عن الطائرة المسيرة، مرجحًا سقوطها في منطقة مفتوحة.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء واقعة تسلل طائرتين مسيرتين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية، دون اعتراضهما، بعد ساعة كاملة من سماع دوي صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي.وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" اللبناني، على مدينة قيساريا الإسرائيلية، أصابت مقر إقامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب قولها.وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها مساء اليوم الثلاثاء، أن "الرقابة العسكرية وافقت على نشر ما يفيد بأن الطائرة المسيرة، التي أطلقت من لبنان ضربت نافذة غرفة نوم منزل نتنياهو، الخاص".ونقلت القناة عن مصدر أمني أن "المسيرة التي ضربت قيساريا أصابت منزل رئيس الوزراء وأحدثت أضرارا كبيرة به"، موضحة أن "إعلان حزب الله المسؤولية الرسمية عن إطلاق الطائرة على منزل نتنياهو، قد يكون نابعا من رغبته في إبعاد التهمة عن إيران، ومنع زيادة حدة الهجوم الإسرائيلي عليها بسبب الأضرار، التي لحقت بمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي".

https://sarabic.ae/20241022/خبير-في-الشأن-الإيراني-الأوضاع-في-المنطقة-تتعقد-وطهران-تراقب-الأنشطة-الاستخباراتية-الإسرائيلية-1094047027.html

https://sarabic.ae/20241022/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتهاء-حادثة-تسلل-المسيرات-من-لبنان-دون-اعتراضها-1094045939.html

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