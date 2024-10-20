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إيران تنفي تورطها في الهجوم على منزل نتنياهو
إيران تنفي تورطها في الهجوم على منزل نتنياهو
سبوتنيك عربي
نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قيساريا شمالي تل أبيب أمس السبت، باستخدام طائرة مسيرة. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T05:32+0000
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وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد: "لقد قمنا بالرد على الكيان الاسائيلي بالفعل سابقا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي تصريح له، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" التي وصفها بأنها سياسة معتادة من قبل "هذا النظام وقادته المجرمين"، كما نقلت "إرنا".وكان نتنياهو قد اتهم "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".وأضاف نتنياهو موجها تهديدا لإيران وحلفائها: "كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".لم تصدر إسرائيل أي تفاصيل إضافية حول الأضرار الناتجة عن الهجوم، وسط حالة من التعتيم الإعلامي عن تفاصيل الهجوم.ولكن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من لبنان، مؤكداً أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت الهجوم، ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.
https://sarabic.ae/20241019/أنباء-عن-استهداف-مقر-إقامة-نتنياهو-بطائرة-مسيرة-ومكتبه-يرفض-الإفصاح-عن-مكانه---عاجل-1093935424.html
https://sarabic.ae/20241019/نتنياهو-عملاء-إيران-الذين-حاولوا-اغتيالي-وزوجتي-ارتكبوا-خطأ-فادحا-1093952987.html
https://sarabic.ae/20241019/طائرة-مسيرة-تتفوق-على-مروحية-إسرائيلية-قبل-استهداف-منزل-نتنياهو-فيديو-1093939810.html
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إسرائيل, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, الأخبار
إسرائيل, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, الأخبار

إيران تنفي تورطها في الهجوم على منزل نتنياهو

05:32 GMT 20.10.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
تابعنا عبر
نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قيساريا شمالي تل أبيب أمس السبت، باستخدام طائرة مسيرة.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد: "لقد قمنا بالرد على الكيان الاسائيلي بالفعل سابقا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو
أمس, 06:15 GMT
وفي تصريح له، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" التي وصفها بأنها سياسة معتادة من قبل "هذا النظام وقادته المجرمين"، كما نقلت "إرنا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
نتنياهو: عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحا
أمس, 17:28 GMT
وكان نتنياهو قد اتهم "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".
مروحية أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
طائرة مسيرة تتفوق على مروحية إسرائيلية قبل استهداف منزل نتنياهو... فيديو
أمس, 09:31 GMT
وأضاف نتنياهو موجها تهديدا لإيران وحلفائها: "كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".
لم تصدر إسرائيل أي تفاصيل إضافية حول الأضرار الناتجة عن الهجوم، وسط حالة من التعتيم الإعلامي عن تفاصيل الهجوم.
ولكن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من لبنان، مؤكداً أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت الهجوم، ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.
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