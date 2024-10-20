https://sarabic.ae/20241020/إيران-تنفي-تورطها-في-الهجوم-على-منزل-نتنياهو-1093958324.html
إيران تنفي تورطها في الهجوم على منزل نتنياهو
إيران تنفي تورطها في الهجوم على منزل نتنياهو
سبوتنيك عربي
نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قيساريا شمالي تل أبيب أمس السبت، باستخدام طائرة مسيرة. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T05:32+0000
2024-10-20T05:32+0000
2024-10-20T05:32+0000
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار حزب الله
طوفان الأقصى
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_668cf67ee1e622229d857c30024f60a0.jpg
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد: "لقد قمنا بالرد على الكيان الاسائيلي بالفعل سابقا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي تصريح له، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" التي وصفها بأنها سياسة معتادة من قبل "هذا النظام وقادته المجرمين"، كما نقلت "إرنا".وكان نتنياهو قد اتهم "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".وأضاف نتنياهو موجها تهديدا لإيران وحلفائها: "كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".لم تصدر إسرائيل أي تفاصيل إضافية حول الأضرار الناتجة عن الهجوم، وسط حالة من التعتيم الإعلامي عن تفاصيل الهجوم.ولكن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من لبنان، مؤكداً أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت الهجوم، ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.
https://sarabic.ae/20241019/أنباء-عن-استهداف-مقر-إقامة-نتنياهو-بطائرة-مسيرة-ومكتبه-يرفض-الإفصاح-عن-مكانه---عاجل-1093935424.html
https://sarabic.ae/20241019/نتنياهو-عملاء-إيران-الذين-حاولوا-اغتيالي-وزوجتي-ارتكبوا-خطأ-فادحا-1093952987.html
https://sarabic.ae/20241019/طائرة-مسيرة-تتفوق-على-مروحية-إسرائيلية-قبل-استهداف-منزل-نتنياهو-فيديو-1093939810.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25ceb90efd19b018f99ef1008510cf20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, الأخبار
إسرائيل, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, الأخبار
إيران تنفي تورطها في الهجوم على منزل نتنياهو
نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قيساريا شمالي تل أبيب أمس السبت، باستخدام طائرة مسيرة.
وقالت
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد: "لقد قمنا بالرد على الكيان الاسائيلي بالفعل سابقا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وفي تصريح له، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" التي وصفها بأنها سياسة معتادة من قبل "هذا النظام وقادته المجرمين"، كما نقلت
"إرنا".
وكان نتنياهو قد اتهم "حزب الله" بتنفيذ الهجوم، مؤكدًا في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المحاولة الفاشلة لاغتياله "لن تثنيه أو تثني إسرائيل عن الاستمرار في مواجهة أعدائها وتحقيق أهدافها".
وأضاف نتنياهو موجها تهديدا لإيران وحلفائها: "كل من يحاول المساس بمواطني إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا".
لم تصدر إسرائيل أي تفاصيل إضافية حول الأضرار الناتجة عن الهجوم، وسط حالة من التعتيم الإعلامي عن تفاصيل الهجوم.
ولكن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن الطائرة المسيرة انطلقت من لبنان، مؤكداً أن نتنياهو وزوجته لم يكونا في المنزل وقت الهجوم، ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.