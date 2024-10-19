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استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو
استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي تل أبيب. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T06:15+0000
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة. ووفقا للصحيفة، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.بدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن "طائرة معادية اخترقت المجال الجوي لقيساريا، حيث سُمع دوي انفجار".وأسرعت فرق الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان وقاموا بعمليات تمشيط للبحث عن أي بقايا متفجرة وتأمين المنطقة.فيما نقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، وقال أحد سكان قيساريا: "لقد كان انفجارًا ضخمًا، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".وأضاف آخر: "سمعنا الطائرات المروحية وعرفنا أن هناك شيئا خطيرا يحدث".من جهته، تجنب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على مكان وجود نتنياهو، في وقت الحادث، وفقا للصحيفة.وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أول أمس الخميس، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو

06:15 GMT 19.10.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 19.10.2024)
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Abir Sultan
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي تل أبيب.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة.
ووفقا للصحيفة، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.

وحسبما أوردت الصحيفة، فإن "هدف الطائرة المسيرة كان منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا".

بدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن "طائرة معادية اخترقت المجال الجوي لقيساريا، حيث سُمع دوي انفجار".
وأسرعت فرق الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان وقاموا بعمليات تمشيط للبحث عن أي بقايا متفجرة وتأمين المنطقة.
فيما نقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، وقال أحد سكان قيساريا: "لقد كان انفجارًا ضخمًا، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".
وأضاف آخر: "سمعنا الطائرات المروحية وعرفنا أن هناك شيئا خطيرا يحدث".
من جهته، تجنب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على مكان وجود نتنياهو، في وقت الحادث، وفقا للصحيفة.

ولاحقا، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأكيده بأن نتنياهو وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار الطائرة المسيرة.

وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أول أمس الخميس، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.
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