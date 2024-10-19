استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو
06:15 GMT 19.10.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 19.10.2024)
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Abir Sultan
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي تل أبيب.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة.
ووفقا للصحيفة، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.
وحسبما أوردت الصحيفة، فإن "هدف الطائرة المسيرة كان منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا".
📹طائرة مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني، تجتاز طائرة حربية إسرائيلية، صباح اليوم السبت، وتفعيل لصافرات الإنذار شمالي إسرائيل، بعد الفشل بإسقاطها في نهاريا. pic.twitter.com/viK65UdUIM— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 19, 2024
بدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن "طائرة معادية اخترقت المجال الجوي لقيساريا، حيث سُمع دوي انفجار".
وأسرعت فرق الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان وقاموا بعمليات تمشيط للبحث عن أي بقايا متفجرة وتأمين المنطقة.
فيما نقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، وقال أحد سكان قيساريا: "لقد كان انفجارًا ضخمًا، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".
مشاهد متداولة من محيط المبنى المستهدف في قيساريا شمال غربي إسرائيل— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 19, 2024
⚫ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الطائرة المسيرة حلّقت مسافة نحو 70 كيلومتراً منطلقة من لبنان، وأصابت مبنى في قيساريا، بشكل مباشر، كما تطايرت الشظايا إلى مبنى مجاور". https://t.co/xrfyCHScHE pic.twitter.com/QNa6YaUg1H
وأضاف آخر: "سمعنا الطائرات المروحية وعرفنا أن هناك شيئا خطيرا يحدث".
من جهته، تجنب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على مكان وجود نتنياهو، في وقت الحادث، وفقا للصحيفة.
ولاحقا، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأكيده بأن نتنياهو وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار الطائرة المسيرة.
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أول أمس الخميس، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.