https://sarabic.ae/20241019/أنباء-عن-استهداف-مقر-إقامة-نتنياهو-بطائرة-مسيرة-ومكتبه-يرفض-الإفصاح-عن-مكانه---عاجل-1093935424.html

استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو

استهداف مقر نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان ومكتبه: لم يكن موجودا به... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي تل أبيب. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T06:15+0000

2024-10-19T06:15+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة. ووفقا للصحيفة، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.بدورها، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن "طائرة معادية اخترقت المجال الجوي لقيساريا، حيث سُمع دوي انفجار".وأسرعت فرق الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان وقاموا بعمليات تمشيط للبحث عن أي بقايا متفجرة وتأمين المنطقة.فيما نقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، وقال أحد سكان قيساريا: "لقد كان انفجارًا ضخمًا، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".وأضاف آخر: "سمعنا الطائرات المروحية وعرفنا أن هناك شيئا خطيرا يحدث".من جهته، تجنب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على مكان وجود نتنياهو، في وقت الحادث، وفقا للصحيفة.وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أول أمس الخميس، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.

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