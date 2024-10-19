https://sarabic.ae/20241019/نتنياهو-عملاء-إيران-الذين-حاولوا-اغتيالي-وزوجتي-ارتكبوا-خطأ-فادحا-1093952987.html

نتنياهو: عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحا

نتنياهو: عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي ارتكبوا خطأ فادحا

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، تعليقا جديدا بشأن استهداف طائرة مسيرة، لمنزله في قيساريا. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T17:28+0000

2024-10-19T17:28+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال في بيان له، إن "عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحا".وتابع مؤكدا أن الهجوم الذي تعرض له "لن يردعه عن مواصلة الحرب، وأن كل من يمس الإسرائيليين سيدفع "ثمنا باهظا".ووعد نتنياهو: "سنواصل القضاء على إرهابييكم، وسنعيد رهائننا من غزة، وسنعيد سكاننا في الشمال".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي إسرائيل. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة. ولاحقا، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأكيده بأن نتنياهو وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار الطائرة المسيرة. وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أول أمس الخميس، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.

https://sarabic.ae/20241019/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-استهداف-منزله-بطائرة-مسيرة-أطلقت-من-لبنان-1093941727.html

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