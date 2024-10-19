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أول تعليق من نتنياهو على استهداف منزله بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان

أول تعليق من نتنياهو على استهداف منزله بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان

سبوتنيك عربي

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة، على غارة الطائرة المسيرة، التي استهدفت منزله في قيساريا، صباح اليوم السبت. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T10:45+0000

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وقال نتنياهو، بعد انفجار الطائرةالمسيرة بمنزله، في فيديو له: "لن يثنينا شيء، سنستمر حتى النصر"، مؤكدًا مواصلة "المضي قدما في الحرب حتى النهاية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه رصد 3 طائرات مسيرة عبرت من لبنان إلى إسرائيل، وقد ضربت إحداها مبنى في منطقة قيساريا شمال غربي إسرائيل.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بتعرض منزل في قيساريا لانفجار جراء سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان، دون أن يتم تفعيل أي إنذارات في المنطقة.ووفقا للصحيفة، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث.وحسبما أوردت الصحيفة، فإن "هدف الطائرة المسيرة كان منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا".وأسرعت فرق الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان وقاموا بعمليات تمشيط للبحث عن أي بقايا متفجرة وتأمين المنطقة.فيما نقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، وقال أحد سكان قيساريا: "لقد كان انفجارًا ضخمًا، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".وأضاف آخر: "سمعنا الطائرات المروحية وعرفنا أن هناك شيئا خطيرا يحدث".من جهته، تجنب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على مكان وجود نتنياهو، في وقت الحادث، وفقا للصحيفة.وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أول أمس الخميس، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل.

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